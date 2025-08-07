Il campionato balla sulle punte: Hojlund il piano "b" di Juve e Milan

I prossimi giorni di mercato sono destinati a ballare sulle punte. Alla fine gli elementi più contesi, nonché i principali oggetti dei desideri dei tifosi di tutte le squadre, sono sempre loro: gli attaccanti.

Occhio quindi a tutta una serie di possibili incastri che possono coinvolgere le big di Serie A. A partire dal quel Rasmus Hojlund (nella foto) destinato a essere messo alla porta dal Manchester United dopo l'arrivo di Sesko dal Lipsia per 85 milioni (chiusura entro il weekend). Il danese - dovesse lasciare i Red Devils - tornerebbe volentieri in Serie A, dove al momento rappresenta l'ideale Piano B sia del Milan sia della Juventus. E qui i protagonisti iniziano a intrecciarsi tra di loro. Il Diavolo, infatti, ha messo gli occhi sul centravanti classe 2003, qualora non dovesse arrivare alla prima scelta di Allegri: quel Dusan Vlahovic la cui avventura con la Vecchia Signora appare ormai ai titoli di coda. Pronto ad accogliere a braccia aperte il serbo proprio il suo ex allenatore, che lo ritiene l'innesto giusto per permettere il salto di qualità all'attacco milanista. Per ora la Juve tiene duro e continua a chiedere 20 milioni, anche perché l'opzione di uno scambio con Saelemaekers è stata respinta subito al mittente dalle parti di via Aldo Rossi. Con la Vecchia Signora che sostituirebbe volentieri l'esubero Vlahovic con il figliol prodigo Kolo Muani. Lavori in corso per trovare una quadra col PSG. Intanto i bianconeri tengono in caldo Hojlund come possibile alternativa, qualora dovesse sfumare il ritorno del francese alla Continassa. Tornando al Milan: ieri è arrivata la firma sul contratto fino al 2030 di Ardon Jashari col Diavolo, che l'ha prelevato dal Bruges per 38 milioni (bonus compresi). Oggi prevista la fumata bianca con la formazione rossonera pure per il terzino destro Zachary Athekame, che lascerà lo Young Boys per 9 milioni (bonus inclusi) per legarsi al Milan fino al 2029 con opzione per il 2030.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter continua a lavorare al colpo Lookman. Prevista un'accelerazione per settimana prossima con il rilancio a 45 milioni più bonus per sfiorare quota 50. Il nigeriano ha ribadito ai suoi agenti di ritenere conclusa l'esperienza atalantina e vuole indossare la maglia dell'Inter al più presto. Con la Dea che non appena avrà individuato il sostituto appare destinata a dare il via libera alla partenza del nigeriano.

Un film già visto dalle parti di Zingonia un anno fa con Koopmeiners e la Juve. Infine il Napoli conta di parlare spagnolo sulle corsie esterne: in arrivo il terzino destro Juanlu Sanchez (Siviglia) e il laterale mancino Miguel Gutierrez (Girona).