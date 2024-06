In campo coi calzettoni bucati: ecco perché i calciatori li strappano prima di scendere in campo

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo spogliatoio della nazionale inglese in Germania non è stato vittima dell'attacco mirato delle tarme o di una brigata di topi, che hanno rosicchiato i calzettoni di alcuni giocatori. Anche se probabilmente diversi spettatori hanno avuto questo pensiero guardando la partita del campionato europeo che ha visto la nazionale dei "Tre Leoni" in campo contro la Croazia. Specifichiamo, gli atleti inglesi non sono gli unici a scendere in campo con i calzettoni rotti, diversi esempi sono presenti anche nel campionato italiano che si è appena concluso, così come nella Liga o nella Premiership, il che fa certamente storcere il naso ai puristi del calcio. Figuriamoci ai magazzinieri. Perché si è diffusa questa moda tra i calciatori?

Gli atleti che rompono i propri calzettoni si rifiutano di considerarlo un vezzo di stile ma lo considerano per lo più un aiuto per migliorare le prestazioni in campo. Nello specifico, la tesi che viene sostenuta per giustificare la rottura dei calzettoni è la necessità di giocare con un abbigliamento tecnico che non comprima troppo il muscolo, in modo tale da ridurre crampi e affaticamento. Nello specifico, se si osserva attentamente la foto di Bellngham, autore del gol che ha portato alla vittoria la nazionale inglese, si può notare come siano 3 i buchi i sui suoi calzettoni, praticati in corrispondenza del muscolo gastrocneo. Il polpaccio è uno dei muscoli maggiormente sollecitati nell'azione in campo e la sua corretta gestione è fondamentale per assicurarsi la miglior prestazione.

Se il calzettoni sono troppo stretti, soprattutto quelli dei giocatori che hanno i "gemelli" iper sviluppati, questo potrebbe provocare una compressione eccessiva influendo sulla circolazione sanguigna della gamba. Il che comporterebbe un affaticamento precoce e, di conseguenza, esporrebbe a un maggior rischio di crampi. È una teoria scientifica? No, non esistono prove a supporto. Piuttosto, gli esperti, che qualche tempo fa sono stati intervistati dallo spagnolo "AS" sostengono che possa semplicemente essere un effetto placebo. I calzettoni dei giocatori, soprattutto quelli moderni delle grandi squadra, la pari di tutta l'attrezzatura tecnica in loro dotazione, sono studiati proprio per garantire il miglior comfort di gioco e il miglior sostegno all'impianto muscolare. E questo è dimostrato anche dal fatto che non tutti i giocatori con muscolatura particolarmente sviluppata adottino questo stratagemma.

Ma anche dal fatto che a bucare i calzettoni sono spesso anche i calciatori la cui muscolatura può definirsi assolutamente nella norma. Che sia o meno una moda, è una pratica ormai diffusa, il tutto a scapito dello stile.