Psg-Inter 1-0, l'ex Hakimi converte alla prima occasione – La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La diretta

Il tabellino

La serata più attesa dal popolo nerazzurro è finalmente arrivata. In un’Allianz Arena tutta esaurita l’undici di Simone Inzaghi si giocherà la quarta Champions League contro il Paris Saint-Germain dell’ex Hakimi e del portiere dell’Italia Donnarumma. Sulla carta questa potrebbe essere una finale molto equilibrata, anche se i favori dei bookmakers vanno ai rouge-et-bleu di Luis Enrique. Seguite con noi la finalissima della competizione per club più importante al mondo con la nostra diretta testuale.

La diretta

12' - GOL PSG!! Azione corale dei transalpini e cross dalla sinistra che trova Hakimi tutto solo a depositare a porta vuota. Qualche perplessità sulla posizione ma c'era Dimarco a tenere in gioco tutti.

10’ – L’Inter riesce a sfuggire finalmente alla pressione del Psg grazie ad un paio di palloni recuperati sulla mediana: peccato che né Thuram né Lautaro riescano a creare problemi a Donnarumma.

7’ – I parigini si fanno vedere dalle parti di Sommer. Azione che parte da un fallo di Bastoni, serie di cross pericolosi che la difesa nerazzurra riesce in qualche modo a sventare.

3’ – Il Psg parte in maniera guardinga, provando ad abbassare subito i ritmi. Inter con la seconda maglia alterna fasi di grande pressione a momenti nei quali lascia il pallino del gioco nelle mani dell’undici di Luis Enrique.

2’ – Contatto fortuito tra il giovane Doué e Calhanoglu, che crolla a terra al limite dell’area di rigore dell’Inter.

1’ – SI PARTE! Di fronte una delle squadre più esperte del panorama calcistico europeo ed una dall’età media più bassa. Vedremo se l’esperienza dei nerazzurri avrà la meglio sull’esuberanza atletica dei transalpini.

- 5’ – Mentre i Linkin Park si stanno esibendo per lo spettacolo pre-partita, la mente dei tifosi interisti va ad una statistica: Luis Enrique non ha mai perso una finale in panchina. I parigini quest’anno sono sembrati inarrestabili e vogliono fare di tutto per sollevare al cielo la coppa che gli è sfuggita nel 2020. Altrettanto determinato l’undici di Inzaghi, che ancora mastica amaro dopo aver perso la finale di Istanbul contro il Manchester City.

-15’ – Atmosfera delle grandi occasioni all’Allianz Arena, piena come un uovo per la partita più importante per la stagione dei nerazzurri. Nonostante i problemi e le polemiche relative alla distribuzione dei biglietti, il popolo dell’Inter si è presentato in gran numero a Monaco di Baviera. Pochissime le sorprese sulle formazioni: il Psg schiera Dembélé come falso nueve mentre Inzaghi decide di inserire Pavard in difesa proprio nel suo ex stadio.

Il tabellino

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: 12' Hakimi (P)

Ammoniti: n/a

Espulsi: n/a

Arbitro: István Kovács (Romania)