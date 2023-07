Canada in rimonta dopo la perla di McCabe, Giappone e Spagna per la supremazia del gruppo C

La Spagna cala la sua prima manita e raccoglie il guanto di sfida lanciato alla Roja dal Giappone: il gruppo C ha già due vincitrici, che si rincorrono per la supremazia della differenza reti che soltanto lo scontro diretto potrà risolvere; mentre le speranze di Costa Rica e Zambia sfumano (almeno per quest’edizione). Katie McCabe s'inventa un gol pazzesco che alimenta, per un attimo, i sogni di gloria dell'Irlanda; ma il Canada, tra fine primo e inizio secondo tempo, si riprende tutto e, in rimonta, vola momentaneamente in testa al gruppo B.

A Dunedin, sotto il fischietto e lo sguardo attento dell’italiana Maria Sole Ferrieri Caputi, il Giappone poggia un’altra tessera per la scalata del gruppo C e la qualificazione diretta: le reti di Hikaru Naomoto e Aoba Fujino – a 19 anni, la più giovane marcatrice della Nadeshiko a segnare in Coppa del Mondo – arrivano a due minuti di distanza l’una dall’altra, ipotecando per il Costa Rica di Amelia Valverde, ancora a bocca asciutta nella competizione, un match mai davvero in discussione ed ampiamente dominato dalla formazione nipponica. In termini di classifica parziale il Giappone – in un avvio mondiale col botto – è sotto la Spagna per differenza reti (7 a 8) ma solo lo scontro diretto tra le due teste di serie del gruppo, in programma per lunedì 31 luglio, metterà un punto sul passaggio alla fase eliminatoria. Il guanto di sfida è lanciato.

Una Spagna spensierata, quella in campo all’Eden Park contro lo Zambia che dice addio ai sogni mondiali, con un solo obiettivo in testa: strafare, segnando più gol possibili, per superare il Giappone in termini di differenza reti ed attestarsi così il dominio del gruppo C. Alla centesima presenza con la maglia della Roja, Jennifer Hermoso ci mette del suo: prima al 13’, servita al bacio da Alexia Putellas e, poi, al 70’, siglando una doppietta (e un assist, ma anche una traversa) di carattere per l’attaccante del Pachuca, che raggiunge quota 50 realizzazioni al servizio delle Furie Rosse. Le danze si aprono con Abelleira, che incrocia un gran destro, e si chiudono con la subentrata Alba Redondo, anche lei in bis. Con la manita, in un primo momento annullata e poi certificata dal Var, la missione è compiuta: Spagna in testa.

Nel frattempo, a Perth, tra festeggiamenti e lacrime, il Canada conquista in rimonta tre punti preziosi che fanno volare la formazione di Beverly Priestman direttamente in testa al gruppo B, in attesa dell’Australia (a -1) e della Nigeria. L’incipit è tutt’altro che scontato, e piuttosto una pugnalata per le nordamericane: è il 4’ e Katie McCabe, classe ‘95 dell’Arsenal, sta per battere un corner quando vede Sheridan fuori dai pali; così, in scioltezza, la capitana col numero 11 calcia un pallone dalla traiettoria perfetta che, dalla bandiera, s’insacca sotto al sette. L’HFB Park è col fiato sospeso: primo gol assoluto d’una irlandese nella competizione, e che gol. Quel che succede dopo, forse, è dovuto all’incoscienza e alla scarsa esperienza nelle competizioni internazionali: nei 5’ di recupero del primo parziale, Connolly combina un pasticcio e svirgola nella propria porta; al 53’, infine, è Adriana Leon, che d’esperienza ne ha parecchia, a stoppare l’assist di Schmidt ed anticipare l’uscita di Brosnan. Irlanda out: è la dura legge del gol.

I tabellini delle gare di giornata

Gruppo C

GIAPPONE 2 – 0 COSTA RICA

GIAPPONE (3-4-3): Yamashita, Minami, Kumagai, Miyake, Shimizu (90’+1’ Moriya), Sugita, Hasegawa, Hayashi (74’ Nagano), Naomoto (74’ Seike), Tanaka (59’ Ueki), Fujino (59’ Miyazawa). A disp.: Tanaka, Hirao, Takahashi, Endō, Hamano, Chiba, Ishikawa. All. Futoshi Ikeda

COSTA RICA (4-4-2): Solera, Coto, Benavides, Elizondo, Villalobos, Guillen (46’ Villalobos), Herrera, Granados (64’ Rodriguez), Alvarado, Salas (76’ Scott), Chinchilla. A disp.: Perez, Tapia, Del Campo Gutierrez, Sánchez, Valenciano, Varela, Pinell, Estrada. All. Amelia Valverde

Marcatori: 25’ Naomoto (G), 27’ Fujino (G)

Ammoniti: 86’ Chinchilla (C)

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (Italia)

Gruppo C

SPAGNA 5 – 0 ZAMBIA

SPAGNA (4-3-3): Rodríguez, Batlle (46’ Hernández), Paredes, Andrés, Carmona, Abelleira, Bonmatí (61’ Guerrero), Putellas (46’ Redondo), Caldentey (83’ Del Castillo), Hermoso, Paralluelo (46’ Navarro). A disp.: Salón, Coll, González, Codina, Pérez, Gálvez, Zornoza. All. Jorge Vilda

ZAMBIA (4-2-3-1): Sakala, Mweemba (76’ Phiri), Belemu, Tembo, Musesa, Banda (37’ Wilombe), Katongo (76’ Lubandji), Lungu, Banda, Mapepa (37’ Chitundu). A disp.: Lungu, Soko, Mulenga, Mubanga, Selemani, Chanda, Banda. All. Bruce Mwape

Marcatori: 9’ Abelleira (S), 13’ Hermoso (S), 69’ Redondo (S), 70’ Hermoso (S), 85’ Redondo (S)

Ammoniti: 90’+1’ Lubandji (Z), 90’+10’ Tembo (Z)

Arbitro: Oh-Hyeon Jeong (Corea del Sud)

Gruppo B

CANADA 2 – 1 REPUBBLICA D’IRLANDA

CANADA (4-3-3): Sheridan, Buchanan (46’ Zadorsky), Riviere (90’+4’ Chapman), Lawrence, Gilles, Quinn, Grosso (46’ Schmidt), Fleming, Huitema, Viens (46’ Sinclair), Leon (59’ Lacasse). A disp.: Dangelo, Proulx, Rose, Prince, Carle, Awujo, Smith. All. Beverly Priestman

REPUBBLICA D’IRLANDA (3-4-3): Brosnan, Quinn, Fahey, Connolly, Littlejohn (65’ Agg), O’Sullivan, McCabe, O’Gorman (59’ Sheva), Quinn (46’ Larkin), Farrelly (65’ Atkinson), Carusa (65’ Barrett). A disp.: Moloney, Walsh, Payne, O’Riordan, Mustaki, Caldwell, Grant. All. Vera Pauw

Marcatori: 4’ McCabe (I), 45’+5’ aut. Connolly (I), 53’ Leon (C)

Ammoniti: 36’ Buchanan (C), 61’ Gilles (C)

Arbitro: María Laura Fortunato (Argentina)