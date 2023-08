Psg ancora nel caos: anche Neymar vuole andarsene... e dove dice lui

Neymar vicino all'addio come Mbappé: un altro caso di mercato scuote il Paris Saint-Germain. Secondo l'Èquipe, infatti, il campione brasiliano avrebbe chiesto nella giornata di domenica al presidente Al-Khelaifi la cessione immediata, nonostante un contratto da 30 milioni di euro netti fino al 2025.

Neymar, l'attaquant brésilien du PSG, a informé sa direction, dimanche, qu'il souhaitait partir du club de la capitale dès cet été > https://t.co/QeRplqwLwH pic.twitter.com/6R7Ovx4Z1E — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 7, 2023

La ricostruzione

Come racconta il quotidiano francese, da poco rientrato in Francia Neymar ha riunito la famiglia e il suo agente Pini Zahavi e tutti insieme hanno convenuto che è il momento di lasciare Parigi. Una decisione che stride con le dichiarazioni di poche settimane fa, in cui l'attaccante spiegava di voler continuare a giocare sotto la Torre Eiffel, convinto anche dall'arrivo in panchina di Luis Enrique, con cui aveva vissuto grandi stagioni negli anni al Barcellona.

A quanto pare il desiderio di Neymar sarebbe proprio quello di tornare in Catalogna anche se il tecnico Xavi non sarebbe totalmente convinto dell'operazione ritorno. Arrivato a Parigi nel 2017 dal Barcellona, il brasiliano ha disputato complessivamente 173 partite segnando 118 gol, contribuendo alla vittoria di cinque Ligue 1, tre Coppe di Francia, due Coppe di Lega e tre Supercoppe. Zero, invece i trofei nelle coppe europee. Un'operazione monstre da 489.228.117 euro, che di sicuro ha deluso fortemente le attese.

Cosa succede ora

Dopo Lionel Messi, che sta già facendo vedere lampi della sua classe con la maglia dell'Inter Miami e Kylian Mbappé, intenzionato ad approdare al Real Madrid, il Psg rischia dunque di perdere un altro dei suoi fuoriclasse. Di fatto già da tempo i rapporti tra l'attaccante e il club parigino non sono per niente ottimali.

Finito nel mirino dei tifosi e ripetutamente contestato, a maggio diversi sostenitori, si erano radunati all'esterno della sua abitazione invitandolo ad andar via. Un episodio che ha contrariato l'attaccante, deluso dal comportamento della società che a suo avviso non lo avrebbe tutelato. E a questo punto potrebbe non essere a disposizione di Luis Enrique per la prima giornata della Ligue 1, in programma sabato prossimo al Parco dei Principi contro il Lorient.

Ecco chi arriva al Psg

Gonçalo Ramos sarà il nuovo centravanti del Psg. Manca solo l'ufficialità, che arriverà nei prossimi giorni, per il passaggio del portoghese alla corte di Luis Enrique. Affare da 80 milioni (65 milioni di euro, più 15 di bonus) per il Benfica, che cederà l'attaccante portoghese in prestito con obbligo di riscatto che verrà finalizzato nel 2024, al termine della prima annata in Francia.

Gonçalo Ramos has completed main part of medical tests as PSG player



Official announcement later this week and here we go, confirmed. pic.twitter.com/UTR55O769e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

A fine settimana arriverà la firma sul contratto fino al 2028 per il centravanti classe 2001, che ha già effettuato la prima parte delle visite mediche . Esploso nell'ultima annata, si era messo in luce ai Mondiali in Qatar conquistandosi la maglia da titolare col Portogallo, ai danni di Cristiano Ronaldo. Inoltre le sue 19 reti hanno trascinato il Benfica alla vittoria del titolo. Un altro arrivo importante dopo quelli di Skriniar, Asensio, Ugarte, Kang-in e Lucas Hernandez. In attesa di risolvere finalmente la grana Mbappé.