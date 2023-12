Milan, Cardinale: "Sto riflettendo, non sono contento". Poi parla del mercato

Quello che doveva essere un semplicissimo messaggio di auguri per le festività natalizie si è, in realtà, trasformato in una lunga disamina sulla prima parte di stagione del Milan. È un Gerry Cardinale a tutto tondo quello che nel messaggio rivolto ai tifosi rossoneri ha tracciato un bilancio di questo 2023. La prima affermazione non lascia spazio a fraintendimenti di sorta: “Dobbiamo avanzare in Europa League”. Una frase forte ma che rimarca le intenzioni della RedBird, l’eliminazione dalla Champions League peserà come un macigno sui giudizi di fine stagione e solo la prima vittoria in Europa League potrebbe fare cambiare idea alla dirigenza: “Mentre entriamo nella pausa invernale, siamo ancora in lizza per la vetta della Serie A e, pur non avendo superato il turno in Champions League, ora il nostro obiettivo è di avanzare in Europa League. Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in Serie A o della Champions League, ma so dai miei decenni nello sport che la competizione sportiva è una maratona, non uno sprint, e che la continuità e la coerenza sono virtù. Da quando abbiamo assunto la proprietà di AC Milan più di un anno fa, abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra l'immediatezza della vittoria e la creazione delle fondamenta che garantiranno il ritorno all'eredità di campioni che AC Milan ha ottenuto molto prima della nostra proprietà”.

È un Cardinale che spazia quello in versione natalizia, passando dalle competizioni all’imminente tornata di mercato, dove anche qui le idee sono più che chiare: “Tutti noi di questa squadra vogliamo la stessa cosa: vincere, essere i numeri uno, essere campioni d'Italia e campioni d'Europa. Non vi è in questo alcuna ambiguità e non è possibile accontentarsi di qualcosa di meno. Ma il calcio europeo oggi non è mai stato così competitivo, con più soldi a caccia di trofei con esito mai certo. Ma con i soli soldi non si vincono i campionati. Per avere successo, sia nel breve termine ma anche, soprattutto, nel lungo termine, dovremmo concentrarci su una spesa più intelligente, più creativa e più disciplinata rispetto ai nostri concorrenti". Forse una bordata alle precedenti gestioni, forse una visione per il futuro che verrà. I tifosi del Milan lo scopriranno solo quando sarà finita la sessione di mercato di gennaio e, chiaramente, la prossima – molto più importante –, quella estiva.

Il numero uno americano si è lasciato anche andare ad un auspicio per il nuovo anno, una visione di come il Milan dovrà migliorare: “Durante la pausa delle festività tutti noi di AC Milan rifletteremo con piena consapevolezza su ciò che abbiamo fatto bene e, soprattutto, su ciò che non abbiamo fatto bene e che dobbiamo migliorare. Come per tutto il nostro agire, prenderemo la nostra urgenza di migliorare e la fonderemo con un'analisi ponderata e metodica, che bilanci il cambiamento con la costruzione delle fondamenta. Il nostro obiettivo non è di vincere ogni tanto, bensì di vincere costantemente e a lungo”, concludendo la nota formulando gli auguri ai tifosi: “A nome dei nostri giocatori, dello staff tecnico e della squadra di Casa Milan, voglio ringraziare i nostri fedeli e incrollabili tifosi per il loro continuo supporto e per la loro costante spinta a onorare con i più alti traguardi il blasone di questo storico Club. Auguro serenità a ciascuno di loro, e a tutta la sempre più estesa famiglia dei Milanisti. Forza Milan sempre".