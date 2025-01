Cardinale contestato dai tifosi ma Leao... vuo’ fa’ l’americano

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è da stropicciarsi gli occhi questa volta. Perché il Milan così discusso e contestato riesce a vincere di corto muso, alla moda di Allegri, contro il Girona grazie allo squillo di Leao e ai prodigi di Maignan. C'è da stropicciarsi gli occhi perché, alla luce della classifica attuale del girone di Champions (sesto), adesso può servire vincere mercoledì prossimo a Zagabria per conquistare addirittura un posto tra le prime otto del torneo, risultato straordinario per la partenza e il discusso comportamento in campionato. È un successo sofferto, con qualche insufficienza piena (Theo Hernandez), e un sistema difensivo migliorato nella ripresa. Leao è il trascinatore dopo aver servito due assist a Theo e Musah.

Quando San Siro riaccende i riflettori e riprende la contestazione alla proprietà, il Milan vede subito le streghe. Dopo 2 minuti perde Emerson Royal al culmine del primo contrasto, entra Calabria al suo posto che si procura una fitta alla spalla e si fa ammonire (salterà per squalifica Zagabria), poi Theo Hernandez smarcato da Leao scheggia la parte superiore della traversa, infine Musah, ispirato sempre da Leao, centra il palo. Capita l'antifona, Rafa decide di fare tutto da solo. E sullo sviluppo di un recupero prodigioso di Bennacer a metà campo, salta tre birilli e col sinistro spacca la rete di Gazzaniga. Attenzione però: quel che il portoghese crea, Maignan conserva.

Tre volte interviene il capitano francese e tre volte salva il prezioso vantaggio in sequenza su Van de Beek, Tsygankov ed Herrera nel recupero del primo tempo, azzerando il pericolo con deviazione di piede.

Non cambia lo sviluppo calcistico della ripresa: se il Milan libera un paio di volte Leao al tiro, o addirittura Theo, con velocissime ripartenze ma dagli effetti discutibili, può sempre rischiare l'osso del collo come gli capita con il gol spettacolare inventato da

Gil Bryan, partito però in fuorigioco. Col risultato in bilico, il Girona tenta l'ultimo disperato assalto spedendo nella mischia tutti gli attaccanti a disposizione in panchina: la missione tentata da Michel non riesce.