Caso Di Maria alla Juventus: infortunio reale o diplomatico?

Caso Angel Di Maria in casa Juventus? Il fantasista argentino non ci sarà questa sera contro il Bologna di Thiago Motta ufficialmente per via di un infortunio alla caviglia, ufficiosamente il suo parrebbe invece essere un infortunio diplomatico. Nell'allenamento di ieri, 29 aprile, alla Continassa l'argentino, una volta ricevuta la pettorina di solito destinata ai calciatori che non partono nell'undici titolare, avrebbe comunicato allo staff tecnico di avere un problema alla caviglia tale da non permettergli di essere convocato contro i felsinei con Massimiliano Allegri che ha lasciato dunque a casa, a riposare, l'ex giocatore di Real Madrid, Manchester United e Psg.

Secondo quanto riporta Tuttosport, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente bianconero ci si sta domandando se sia un reale infortunio oppure se la sua soglia del dolore si sia improvvisamente abbassata. Secondo il quotidiano torinese questa potrebbe essere un problema in più da dover gestire per il tecnico toscano che si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League e che punta a vincere l'Europa League (che permetterebbe alla Juventus di accedere al tabellone principale di Champions, al netto di quanto deciderà la giustizia sportiva italiana o l'Uefa in merito al caso plusvalenze e stipendi.

I numeri del Fideo

Finora sono 32 le presenze stagionali di Di Maria che ha realizzato 8 reti in totale: 4 in campionato e 4 in Europa League, più sette assist, 4 in Serie A e 3 in Champions League. L'argentino, di certo, non ha vissuto una delle sue stagioni migliori ma la sua qualità può essere utile in questo finale di stagione bianconero visto che c'è un Europa League da provare a conquistare e un piazzamento Champions da mettere al sicuro. L'argentino in carriera tra club e nazionale ha realizzato quasi 200 reti, 190 per l'esattezza (161 con i club in cui ha militato e 29 con la maglia dell'Albiceleste con cui ha vinto anche l'ultimo mondiale di calcio in Qatar.

Futuro in bilico?

Di Maria è arrivato in estate alla Juventus, sottoscrivendo un contratto annuale, ma da da tempo il club di corso Galileo Ferraris e l'entourage del calciatore stanno discutendo sulle possibilità di rinnovare il contratto di una stagione. Il giocatore aveva detto il suo benestare a restare in bianconero visto l'affetto dei tifosi ma soprattutto dato che la sua famiglia di sta trovando bene a Torino. Il club sta lavorando per limare i dettagli per abbassare notevolmente il suo contratto da 6 milioni di euro netti a stagione. Il prolungamento del contratto, inoltre, farebbe scattare il decreto crescita pure sulla stagione in corso, generando risparmio immediato per le casse bianconere. Queste presunte intemperanze, però, potrebbero creare difficoltà nel rinnovo di contratto e molto dipenderà dalla qualificazione o meno in Europa della Vecchia Signora. Allegri dovrà sperare che il suo infortunio sia di lieve entità in modo da riaverlo già a disposizione nel turno infrasettimanale contro il Lecce o quantomeno nella trasferta di Bergamo domenica 7 maggio.