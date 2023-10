Caso scommesse, Tonali e Zaniolo interrogati dalla polizia a Coverciano: ecco cosa è successo

La polizia di Torino è arrivata poco prima delle 18 a Coverciano nel ritiro della Nazionale per sentire Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Torino sul calcio scommesse.

Un vero e proprio blitz, dopo l'intensificarsi nelle ultime ore della vicenda che si sta allargando sempre più. Sono stati chiesti loro chiarimenti sulla vicenda, che ieri aveva già coinvolto il calciatore della Juventus, Nicolò Fagioli. I due centrocampisti sono stati accompagnati al colloquio con le forze dell’ordine dal capo delegazione Gianluigi Buffon.

Nel pomeriggio i due nomi di Zaniolo e Tonali, inseriti nell’inchiesta torinese, sono stati anticipati da Fabrizio Corona, che a sua volta era stato convocato dalla polizia e si è recato in Questura come persona informata dei fatti. L’agente fotografico al momento non risulta indagato, ha reso dichiarazioni agli agenti della polizia di Torino su delega della Procura piemontese, giunti nella sezione Fatebenefratelli della Squadra mobile.

Al termine dell'incontro con le forze dell'ordine i due giocatori sono rientrati a casa. Lo annunica la Federcalcio con una nota diffusa alla stampa: "La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club".

Il caso

Una giornata ricca di colpi di scena. Tutto è cominciato quando la Squadra mobile di Torino ha convocato Corona in questura a Milano nell'ambito dell’inchiesta della Procura del capoluogo piemontese su un giro di scommesse su piattaforme online senza licenza. Nelle scorse settinane era stato l'ex fotografo dei vip ad anticipare il coinvolgimento di Fagioli nella vicenda.

Intorno alle 16 del pomeriggio è lo stesso Corona a fare sapere della convocazione come testimone attraverso alcune storie su Instagram. "Sto andando in Questura a Milano volontariamente come persona informata sui fatti", aveva detto l’ex re dei paparazzi in un video. In un altro audio invece si sente un poliziotto parlare con l’avvocato Ivano Chiesa, legale di Corona, confermare che l’audizione riguarda l’indagine della pm Manuela Pedrotta.

In contemporanea con un post su Dillinger News su Instagram, Corona come promesso nella giornata di ieri, ha annunciato altri due nomi di giocatori coinvolti nel caso scommesse. "Anche Tonali e Zaniolo scommettono. Alle 18 le prime prove sui calciatori coinvolti. Nel corso della prossima settimana tutte le prove e i documenti con audio e nomi", si legge. "U​n informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima" aggiunge.