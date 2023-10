Caso Tonali, il Newcastle non lo scarica: “Massimo supporto”

Nonostante le voci su una possibile rescissione del suo contratto con il club inglese si siano intensificate ultimamente, la dirigenza del Newcastle ha espresso in uno stringato comunicato stampa la sua vicinanza a Sandro Tonali, confermando che l’ex milanista gode del ‘massimo supporto’ del club. Da quando è scoppiato il caos legato alle scommesse di diversi giocatori italiani, voci in arrivo da oltremanica sembravano indicare che i Magpies, di fronte alla prospettiva di perdere per parecchi mesi il centrocampista, stavano considerando di esercitare una clausola per rescindere il contratto con il calciatore lombardo. Queste voci dal sen fuggite erano già state sconfessate da diversi esperti di calcio inglese per essere poi smentite in maniera ufficiale dal comunicato del club, pubblicato nel tardo pomeriggio di mercoledì. Questo, ovviamente, non vuol dire che Tonali sia al sicuro: molto dipenderà dall’entità della squalifica.

Il club non lo abbandona

La società del nord dell’Inghilterra, già prima di rilasciare il comunicato, almeno secondo quanto riferito da Sky Sports, sarebbe rimasta ‘scioccata e sorpresa’ di fronte alle notizie in arrivo dall’Italia, specialmente se le voci che parlano di come Tonali avrebbe scommesso sulle partite del Milan, anche se non quando era in campo. Visto che l’inchiesta è ancora in corso, il comunicato del Newcastle è estremamente stringato: dopo aver confermato che il centrocampista lombardo è sotto inchiesta da parte della Procura di Torino e della Figc per scommesse effettuate quando era sotto contratto con il Milan, poche frasi cariche di significato. “Sandro sta contribuendo all’inchiesta in corso e continuerà a collaborare con le autorità. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il massimo supporto da parte del club. Vista l’inchiesta in corso, Sandro e il Newcastle United non rilasceranno ulteriori commenti a proposito”.

Poco prima del comunicato, l’agente di Tonali Beppe Riso aveva parlato ad una radio britannica, ringraziando esplicitamente il Newcastle per l’appoggio fornito al giocatore, che potrebbe scendere in campo sabato, quando i Magpies affronteranno il Crystal Palace. Il club inglese, passato l’anno scorso sotto l’egida del ricchissimo fondo saudita Pif, si trova certo in una situazione poco invidiabile: Tonali rischia una squalifica di almeno tre anni, ma vista l’ammissione di colpa e la collaborazione all’inchiesta potrebbe cavarsela con un solo anno. Certo non quello che la società si aspettava quando pagò una cifra valutata attorno agli 80 milioni di euro per strapparlo al Milan.