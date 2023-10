Celtic-Lazio: ecco dove vederla e chi scenderà in campo

La Lazio di Maurizio Sarri è in cerca della prima vittoria in Champions League dopo il pareggio agguantato in extremis nella prima giornata contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone con il gran gol di testa e in pieno recupero siglato dal portiere Ivan Provedel. I biancocelesti, però, non sono reduci da un buon momento in campionato, dove nelle prime sette uscite in campionato hanno messo insieme solo 7 punti frutto di due vittorie, un pareggio e ben quattro sconfitte, l'ultima contro il Milan. Sarri è parso particolarmente nervoso nel post match contro i rossoneri, dove se l'è presa con tutti, e anche ieri in conferenza stampa non è sembrato affatto tranquillo: "Se mi ha infastidito l'interpretazione delle sue parole? La strumentalizzazione è riportare solo alcune parole e non tutte. Ne dico 8 e ne riportano 2. Qui però siamo al top delle competizioni per club. Da qui in avanti invece delle otto parole risponderà solo sì o no". La Lazio ha grandi chance di poter passare il turno ma bisognerà iniziare a fare punti per mettere in discesa il girone.

Qui Lazio

La Lazio, come detto, non sta vivendo un buon momento e forse la pausa per le nazionali arriva nel momento giusto. Sarri, però, non vuole sentir parlare di gara del riscatto: "Riscatto? No, è una storia a sé. È la Champions. Dobbiamo fare risultato per essere competitivi fino all’ultimo. Non dobbiamo cercare altre storie. Se facciamo risultato, possiamo ottenere il passaggio del turno fino alla fine”. E ancora: "Per dinamismo, rapidità e intensità è una squadra pericolosissima. Mi ha sorpreso dal punto di vista tecnico, ha dei valori non indifferenti. In Champions con il Feyenoord meritavamo molto di più loro, hanno preso gol su punizione prima dell’intervallo. Rodgers mi piace tantissimo, è un grande allenatore. Ha lavorato 3 anni a Liverpool, ha una grande carriera. Il Celtic può essere la mina vagante del gruppo". Rispetto a Milan-Lazio al centro dell'attacco si sarà Ciro Immobile con ai suoi lati i due inamovibili Felipe Anderson e Zaccagni, in mezzo al campo Vecino-Luis Alberto e Kamada, in difesa davanti al portiere goleador Provedel ci saranno Marusic a destra, Pellegrini a sinistra, Patric e Romagnoli in mezzo.

Qui Celtic

“Il Celtic è la squadra meno fisica del girone, ma ha grande intensità e dinamicità” le prime parole di Maurzio Sarri e in effetti è così. Gli scozzesi hanno perso all'esordio in Champions League contro il Feyenoord ma stanno bene e in campionato hanno ottenuto sei vittorie e un pareggio nelle prime sette di campionato che valgono il primato a quota 19 punti con 7 punti di vantaggio sui rivali di sempre del Glasgow Rangers. Il Celtic di Brendan Rodgers si schiererà con uno spregiudicato 4-3-3 con l'ex portiere di City e Tottenham e in difesa da destra a sinistra Johnston, Taylor, Phillips, Scales. Centrocampo con O’Riley, McGregor e Hatate, tridente composto da Maeda, Furuhashi e Palma.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

La partita fra Celtic e Lazio sarà trasmessa su Sky. Gli abbonati potranno vedere la partita di Champions League sintonizzandosi sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno oppure utilizzare su pc, smartphone e tablet SkyGo.

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. Allenatore: Brendan Rodgers

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Kamada, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri