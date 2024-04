Champions, Ancelotti cerca la rivincita su Guardiola: in palio la semifinale

È tutto pronto: Manchester City e Real Madrid si affrontano, alle ore 21 all'Etihad Stadium, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I Blancos di Carlo Ancelotti sono chiamati alla grande impresa per conquistare un posto in semifinale. Un match aperto ad ogni risultato dopo il pirotecnico 3-3 dell'andata al Bernabeu, in cui non mancheranno di sicuro gol e spettacolo. Favoriti d'obbligo sono i Citizens di Pep Guardiola, protagonisti di un'altra stagione sensazionale e con l'idea in testa di bissare lo storico Triplete dello scorso anno (Premier League, FA Cup e Champions).

Dall'altra parte il Real Madrid, in vantaggio nella Liga di 8 punti sui rivali del Barcellona, può concentrarsi sulla competizione a cui tiene di più con un imperativo categorico: dimenticare la semifinale dell'anno scorso. Nel ritorno di Manchester fu infatti un dominio assoluto (4-0) di Haaland e compagni, vittoriosi poi contro l'Inter nella finale di Istanbul. La vincente affronterà una tra Bayern Monaco e Arsenal, (all'Allianz Arena si riparte dal 2-2 dell'andata all'Emirates). Il match sarà visibile in esclusiva e in diretta su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini. La direzione arbitrale è affidata a Daniele Orsato di Schio.

La diretta

30' - Ripartenza Real, con Vinicius che scappa via sulla sinistra e serve dall'altra parte Valverde. Cross in mezzo e respinta della difesa inglese

27' - Tentantivo da fuori di De Bruyne, Lunin si distende e respinge la conclusione

25' - Vinicius controlla alla grande un pallone sulla trequarti e serve Carvajal che conclude ma trova un'opposizione. Ci prova di nuovo Valverde, che non trova la porta

19' - La reazione del City è furiosa. Dopo un pallone messo in mezzo da De Bruyne e respinto da Lunin, altro cross per Haaland. Colpo di testa del norvegese e palla sulla traversa

12' - Gol Real Madrid. Grande controllo di Bellingham che avvia l'azione per Carvajal sulla destra. Vinicius mette il pallone in mezzo per Rodrygo che calcia a botta sicura, Ederson respinge miracolosamente ma poi il brasiliano ribatte in rete

10' - Il primo tiro del Real è di Camavinga, blocca sicuro Ederson

8' - Prima azione offensiva per i Citizens. De Bruyne scappa sulla destra e mette in mezzo un cross basso, Lunin sblocca la sfera

5' - Iniziale fase di studio con le due squadre che preferiscono una partenza ragionata. Il City tiene più palla, il Real aggredisce alto

1' - Partiti

Guardiola sceglie Walker e non Stones. In campo anche De Bruyne. L'unica punta Haaland sarà sostenuta da Foden e Grealish. Ancelotti con Nacho in difesa al posto dello squalificato Tchouameni. In attacco Bellingham alle spalle di Vinicius e Rodrygo

Il tabellino

MANCHESTER CITY (4-1-4-1) - Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

REAL MADRID (4-3-1-2) - Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. Allenatore: Carlo Ancelotti

Marcatori: Rodrygo (RM) 12'

Ammoniti:

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)