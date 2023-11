Champions, Barça, Atletico e Borussia agli ottavi. Donnarumma, che errore!

Il martedì che apre la quinta giornata di Champions League non smentisce le attese. Staccano il pass per gli ottavi di finale Barcellona, Atletico e Borussia Dortmund, oltre alla Lazio che batte il Celtic nel finale grazie ad una doppietta di Immobile. Si complica il discorso per il Milan, sarà decisiva la sfida contro il Newcastle ma dipenderà anche da cosa farà il PSG contro i tedeschi. Ennesimo errore stagionale per Donnarumma che regala l’1-0 al Newcastle, rimedia Mbppè su rigore. Tutto aperto per il secondo posto nel gruppo H, con Porto e Shakhtar che se lo giocheranno nello scontro diretto. Lo Young Boys batte la Stella Rossa e vola in Europa League.

Risultati 5ª giornata

Lazio-Celtic 2-0

Shakhtar-Anversa 1-0

Feyenoord-Atletico Madrid 1-3

Manchester City-Lipsia 3-2

Milan-Borussia Dortmund 1-3

PSG-Newcastle 1-1

Young Boys-Stella Rossa 2-0

Barcellona-Porto 2-1

Classifiche

Girone E

Atletico Madrid 11

Lazio 10

Feyenoord 6

Celtic 1

Girone F

Borussia Dortmund 10

PSG 7

Newcastle 5

Milan 5

Girone G

Manchester City 15

Lipsia 9

Young Boys 4

Stella Rossa 1

Girone H

Barcellona 12

Porto 9

Shakhtar 9

Anversa 0

Cosa è accaduto

Il pomeriggio si apre con l’importantissimo successo della Lazio per 2-0 contro il Celtic che regala a Maurizio Sarri il pass per gli ottavi con un turno di anticipo. A decidere la gara è la doppietta nel finale del capitano Ciro Immobile che nel giro di tre minuti (82’ e 85’) regala tre punti pesantissimi ai biancocelesti. Il capitano, alla rete numero 203 con la maglia della Lazio, era subentrato al 61’ al posto di Castallanos. Lazio dunque qualificata agli ottavi, la sfida contro l’Atletico fra due settimane determinerà solo il primo posto, scozzesi fuori da tutto, anche dall’Europa League ma con più di qualche rimorso, l’impressione in ogni gara è che avrebbero potuto raccogliere molto di più. Vince lo Shakhtar che batte 1-0 l’Anversa grazie al gol di Mykola Matviienko all’11’. Gli ucraini sono ancora in corsa per un posto agli ottavi, complice la vittoria del Barcellona sul Porto. Per i belgi invece ultimo posto nel girone a quota 0, con la peggiore difesa di tutta la competizione. Per i padroni di casa diventa dunque decisivo la sfida contro il Porto, nella quale le due compagini si giocheranno il secondo posto, i belgi affronteranno invece un Barcellona primo e già qualificato.

Vince e si qualifica anche l’Atletico Madrid che sconfigge 3-1 il Feyenoord e regala anche il pass alla Lazio. Ad aprire la gara sono un autogol di Geertruida al 14’ e la rete di Hermoso al 57’, il forcing finale degli olandesi produce la rete che accorcia le distanze al 77’ con Wieffer ma è un altro autogol, a questo giro di Gimenez (81’) a fissare il risultato. I padroni di casa escono a testa alta e accedono alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League complice il terzo posto nel gruppo E. Vince, stacca il pass per gli ottavi e scaccia via momentaneamente la crisi il Barcellona di Xavi che si impone 2-1 in rimonta sul Porto. È Pepé ad aprire le marcature per gli ospiti al 30, due minuti più tardi tocca a Cancelo riequilibrare la sfida, Joao Felix realizza al 57’ la rete del definitivo sorpasso per i blaugrana: Xavi salva la panchina e si qualifica agli ottavi, l’ultima gara contro l’Anversa sarà una passerella e consentirà agli spagnoli di concentrarsi sul campionato. Per i portoghesi discorso qualificazione rinviato all’ultima contro gli ucraini dello Shakhtar, ambedue le formazioni sono a quota 9, chi vince vola agli ottavi, chi perde finisce in Europa League.

Finisce con uno spettacolare 3-2 la sfida frain una gara piena di colpi di scena. Openda porta due volte avanti i tedeschi (13’ e 33’), Guardiola ne cambia tre ad inizio ripresa e grazie al solito Haaland (55’), a Rodri (70’) e ad Alvarez all’87’ riesce a riacciuffare gli ospiti. Lipsia che si vede annullare anche la rete di Carvalho del possibile nuovo vantaggio per fuorigioco al 76’, i campioni in carica mantengono il primato, i tedeschi chiudono invece al secondo posto. Chi vola in Europa League, invece, nel gruppo G è loche nel primo tempo regola la2-0 grazie all’autogol di Nedeljkovic all’8’ e alla rete di Blum al 29’. Gli svizzeri conquistano la prima vittoria europea della stagione e salgono quota 4, lasciando i serbi all’ultimo posto con 1 punto e staccando un pass per proseguire la stagione nelle competizioni continentali.

Si complica invece tantissimo il discorso qualificazione per il Milan che cade 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund. Dopo 6’ Giroud sbaglia un calcio di rigore, al 10’ è il solito Reus a portare avanti gli ospiti. La reazione dei rossoneri è rabbiosa e il pari arriva al 37’ con Chukwueze; nella ripresa, però, i tedeschi rimettono la testa avanti con Bynoe-Gittens prima (59’) e con Adeyemi (69’) poi, riuscendo a staccare il pass per gli ottavi nel girone più difficile di questa Champions. Per i ragazzi di Pioli sarà decisiva la trasferta contro il Newcastle, dove il Milan avrà un solo risultato, la vittoria. Proprio il Newcastle si fra riprendere al 98’ da un rigore di Mbappé e perde la possibilità di conquistare il secondo posto. La gara si era sbloccata grazie alla rete di Isak al 24’ che aveva sfruttato una papera di Donnarumma che non aveva respinto al meglio la conclusione di Almiron dalla distanza e aveva favorito un piattone a porta vuota da parte dell’attaccante ospite. Il PSG mantiene il secondo posto a quota 7, gli inglesi salgono quota 5: le sfide fra due settimane ci diranno chi riuscirà a staccare il secondo pass in questo gruppo infernale.

Prossimo turno

Lipsia-Young Boys

Stella Rossa-Manchester City

Anversa-Barcellona

Atletico Madrid-Lazio

Celtic-Feyenoord

Borussia Dortmund-PSG

Porto-Shakhtar

Newcastle-Milan