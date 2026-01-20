Champions, solo un pari del Napoli a Copenaghen

Il Napoli pareggia 1-1 in trasferta a Copenaghen e conquista un punto che serve a poco per il prosieguo del cammino in Champions League. Gli azzurri prendono in mano l'iniziativa sin dalle prime battute e hanno due buone occasioni con Vergara e Di Lorenzo. L'espulsione di Delaney spiana la strada al Napoli, che trova il vantaggio al 39' con un colpo di testa di Scott McTominay. Nella ripresa la squadra di Conte è in controllo del gioco ma al 70' concede un calcio di rigore al Copenaghen. Sul dischetto va Jordan Larsson, che si fa respingere il tiro da Milinkovic-Savic e poi ribadisce in rete.

La partita

Partenza aggressiva del Napoli con i danesi che attendono dietro la linea della palla. Si vede subito Hojlund, che si accentra e ci prova col destro. Pallone alto. Il Copenaghen si affida ai lanci lunghi per servire Cornelius mentre gli azzurri manovrano meglio il pallone. Al 20' occasione per il Napoli. Vergara si libera al limite dell'area con la sua suola e va al tiro. Conclusione fuori di poco. La squadra di Conte insiste e si fa di nuovo pericolosa. Sugli sviluppi di un corner, Di Lorenzo si inserisce sulla destra e si trova a tu per tu con Kotarski, pronto a respingere. Al 35' fallaccio di Delaney su Lobotka. L'arbitro Peljto mostra il giallo poi dopo aver rivisto le immagini cambia il cartellino ed estrae il rosso. Al 39' il Napoli passa in vantaggio. Corner di Elmas, è McTominay a trovare la deviazione vincente di testa. Sbloccato il match gli azzurri controllano il match fino alla fine della prima frazione.

Nella ripresa sono sempre gli azzurri a fare la partita. Al 49' è ancora Vergara ad andare al tiro. La sua conclusione finisce nelle braccia di Kotarsi. I danesi faticano a tenere il campo. Gli azzurri attaccano alla ricerca del raddoppio. Al 57' Hojlund si gira sul destro dopo il velo di Vergara e calcia in porta, conclusione deviata in calcio d'angolo da Hatzidiakos. Si vede anche sugli sviluppi di calcio d'angolo, Madsen calcia al volo, para Milinkovic-Savic. Al 70' rigore per il Copenaghen. Elyounoussi si porta il pallone sul destro, venendo chiuso in maniera fallosa da Buongiorno: l'arbitro concede rigore. Si incarica della battuta Larsson. Respinge Milinkovic-Savic ma sulla respinta l'attaccante del Copenaghen mette in rete.

Il tabellino

COPENAGHEN (4-4-2) - Kotarsi; Meling (81' Garananga), Gabriel Pereira, Suzuki, Marcos Lopez; Elyounoussi, Madsen (81' Claesson), Delaney, Achouri; Dadason (36' Hatzidiakos), Cornelius. Allenatore: Jacob Neestrup

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola (63' Olivera), Lobotka, McTominay, Gutierrez (75' Ambrosino); Vergara (62' Lang), Elmas (80' Lucca); Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Marcatori: McTominay (N) 39', Larsson (C) 72'

Ammoniti: Hojlund (N), Elyonoussi (C), Di Lorenzo (N), Clem (C)

Espulsi: Delaney (C)

Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia)