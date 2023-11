Champions, disastro United. Real e Bayern volano agli ottavi

È una serata a metà fra follia e verdetti quella di Champions League. La follia è quella di Rashford che lascia il suo United in dieci uomini e lo fa uscire sconfitto per 4-3 dalla trasferta di Copenhagen. I verdetti sono le vittorie che valgono gli ottavi di Real Madrid e Bayern Monaco, così come i tre punti pesantissimi dell’Inter a Salisburgo e della Real Sociedad contro il Benfica. Il Napoli cade nel tranello dell’Union Berlino e perde la possibilità di ipotecare il discorso ottavi già oggi, l’Arsenal batte il Siviglia e consolida il primo posto, vince anche il PSV ma nel gruppo B è ancora tutto aperto.

Risultati 4ª giornata

Napoli-Union Berlino 1-1

Real Sociedad-Benfica 3-1

Arsenal-Siviglia 2-0

Bayern Monaco-Galatasaray 2-1

Copenhagen-Manchester United 4-3

PSV-Lens 1-0

Real Madrid-Braga 3-0

Salisburgo-Inter 0-1

Classifiche

Girone A

Bayern Monaco 12

Copenhagen 4

Galatasaray 4

Manchester United 3

Girone B

Arsenal 9

PSV 5

Lens 5

Siviglia 2

Girone C

Real Madrid 12

Napoli 7

Braga 3

Union Berlino 1

Girone D

Real Sociedad 10

Inter 10

Salisburgo 3

Benfica 0

Cosa è accaduto

La due giorni di Champions League si conferma all’altezza delle aspettative. Si parte con il Napoli che vede frenata la sua corsa verso gli ottavi dall’Union Berlino, al “Maradona” finisce 1-1. La sbloccano al 39’ i padroni di casa con Politano che sta vivendo un momento di grazia in campionato e ora sta raccogliendo i suoi frutti anche in Europa, al 52’ però arriva la doccia fredda con Fofana che la pareggia per i tedeschi. I partenopei si vedono annullare al 30’ la rete dell’1-0 realizzata da Anguissa e nonostante il forcing finale non riescono a vincerla andando ad impattare sul muro ospite. Rudi Garcia sale a quota 7 in classifica, mentre gli “italiani” Bonucci e Gosens raccolgono il primo punto nel gruppo C, discorso qualificazione agli ottavi momentaneamente rinviato per i padroni di casa. Chi invece è ad un passo dagli ottavi è la Real Sociedad che strapazza per 3-1 il Benfica e vola al primo posto nel gruppo D. Partita chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Merino al 6’, di Oyarzabal all’11’ e di Barrenetxea al 21’. Il passivo poteva essere ancora più pesante: al 15’ Merino si vede annullare la personale doppietta per un tocco col braccio, al 29’ Mendez sbaglia un calcio di rigore. Per i portoghesi la rete della bandiera porta la firma di Rafa Silva al 49’. I campioni di Portogallo sono ultimi con 0 punti.

Ansa

Arriva la terza qualificata agli ottavi. Grazie alla vittoria contro il Braga il Real Madrid di Carlo Ancelotti stacca il pass per la fase ad eliminazione diretta. Secco 3-0 rifilato ai portoghesi grazie alle reti di Brahim Diaz al 27’, Vinicius al 58’ e Rodrygo al 61’. Partita che poteva prendere una piega leggermente differente al 6’, quando dal dischetto Djalo spreca l’opportunità di portare gli ospiti in vantaggio. Sono quattro su quattro per gli spagnoli, mentre il Braga si giocherà tutte le sue chance di qualificazione nella sfida contro il Napoli. Passa di rigore l’Inter che sblocca una partita difficilissima contro il Salisburgo grazie a Lautaro Martinez all’86’. I nerazzurri raggiungono la Real Sociedad in testa e ipotecano la qualificazione, sarà, con ogni probabilità, lo scontro diretto a “San Siro” a decidere chi sarà la vincitrice del girone. Per Salisburgo e Benfica, invece, resta in ballo il terzo posto valido per l’Europa League.

La partita più folle di questa due giorni di Champions si gioca a Copenhagen dove il Manchester United fa harakiri e perde 4-3 in una gara dove succede letteralmente di tutto. Gli inglesi vanno sul 2-0 grazie a Hojlund che ne fa due nella prima mezz’ora (3’ e 28’), l’episodio chiave della partita arriva però al 42’ quando Rashford tira un pugno a Jalert: interviene il Var che richiama il direttore di gara al monitor, è rosso diretto per l’attaccante. In quattro minuti i danesi la pareggiano, al 45’ è Elyounoussi ad accorciare, Goncalves al 49’ realizza il rigore che si era fatto neutralizzare all’andata e riequilibra tutto. È ancora un calcio di rigore a riaprire tutto al 69’, con Bruno Fernandes che è glaciale dal dischetto, quando sembra fatta per lo United, Lerager riacciuffa la partita all’83’ e all’87’ è Bardghji a regalare tre punti storici ai padroni di casa: finisce nel modo più pazzo possibile, in una serata folle. Stacca il pass per gli ottavi anche il Bayern Monaco che vince una sfida complicatissima contro il Galatasaray. Succede tutto nella ripresa, anzi, negli ultimi quindici minuti: il solito Harry Kane ne fa due in sei minuti (80’ e 86’), Bakambu accorcia al 93’. Primo posto per i tedeschi che sono già sicuri non sono del pass ma anche di essere testa di serie, per i turchi discorso qualificazione ancora apertissimo.

Ansa

Vince e allunga in testa l’Arsenal che sconfigge per 2-0 il Siviglia. La sblocca Trossard al 29’ e la chiude il gioiellino di casa Saka al 64’. Gli inglesi salgono a quota 9 e possono staccare il pass già nel prossimo turno, per il Siviglia ultimo posto a quota 2 punti ma le speranze sono ancora vice. Vince anche il PSV per 1-0 sul Lens e agguanta proprio i francesi al secondo posto, in vantaggio negli scontri diretti. La decide bomber de Jong al 12’. Gli ospiti chiudono in dieci uomini per il doppio giallo rifilato a Guilavogui in soli dieci minuti. Nel gruppo B tutto ancora da decidere, solo l’Arsenal sembra ad un passo dagli ottavi, secondo posto ed Europa League sono ancora in ballo: ci sono tre squadre in soli tre punti.

Prossimo turno

Galatasaray-Manchester United

Siviglia-PSV

Arsenal-Lens

Bayern Monaco-Copenhagen

Benfica-Inter

Braga-Union Berlino

Real Madrid-Napoli

Real Sociedad-Salisburgo