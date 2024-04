Champions, le supersfide di oggi: Arsenal-Bayern e Real-City. Chi gioca e dove vederle

Partono oggi i quarti di finale di Champions League con le sfide di andata fra Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City. I Gunners tornano fra le migliori otto mentre sono al comando in Premier League, i bavaresi si accingono a lasciare lo scettro di campioni di Germania dopo 11 vittorie consecutive, a Madrid invece una classica delle ultime edizioni di Champions, con la sfida fra i 14 volte campioni d’Europa e gli attuali detentori del trofeo, in un remake della semifinale dello scorso anno. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalle supersfide in programma questa sera.

Arsenal-Bayern Monaco

All’“Emirates Stadium” di Londra, l’Arsenal di Mikel Arteta sfida il Bayern Monaco di Thomas Tuchel. Le due squadre arrivano a questa sfida con due momenti di forma differenti: gli inglesi sono attualmente al primo posto in campionato a pari punti con il Liverpool e, dopo aver chiuso il Girone B davanti a PSV, Lens e Siviglia, agli ottavi hanno eliminato il Porto; per i tedeschi, invece, la stagione non ha rispettato minimamente le aspettative, con lo scettro della Bundesliga pronto ad essere ceduto al Bayer Leverkusen. La Champions, infatti, rappresenta l’ultimo vero obiettivo rimasto ai bavaresi, vista la sconfitta in Supercoppa di Germania e la cocente eliminazione anche dalla Coppa nazionale. Sono ben 12 i precedenti tra Arsenal e Bayern Monaco, quattro ai gironi e ben otto agli ottavi: il bilancio dice sette vittorie bavaresi, tre inglesi e due pareggi. I Gunners, dunque, sembrano attraversare un periodo decisamente migliore rispetto ai bavaresi sotto tutti i punti di vista e sognano di invertire il trend degli ultimi precedenti. C’è, dunque, da aspettarsi che saranno gli inglesi a comandare il gioco ma occhio a dare la squadra di Tuchel per morta, visto che in più di qualche occasione hanno dimostrato di saper risorgere dalle ceneri. La gara, valida per l’andata dei quarti di finale, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Arena (204) e Sky Sport (253), e, inoltre, sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni



ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Jesus. Allenatore: Mikel Arteta

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel

Arbitro: Nyberg (Svezia)

Real Madrid-Manchester City

Il quarto di finale che profuma di finale anticipata è, senza dubbio, quello fra Real Madrid e Manchester City, con le due squadre che, dopo essersi sfidate per due volte consecutive in semifinale, lo fanno in un atipico quarto. Gli spagnoli, guidati da Carlo Ancelotti, guidano La Liga con 75 punti, ben 8 in più del Barcellona secondo e sono arrivati ai quarti dopo aver vinto tutte e sei le sfide del girone contro Napoli, Braga e Union Berlino e dopo aver eliminato il Lipsia agli ottavi; gli inglesi, attuali detentori del trofeo dopo la vittoria contro l’Inter nella finale di Istanbul, attualmente hanno un punto in meno del duo composto da Arsenal e Liverpool in Premier League e nella fase a gironi hanno superato Lipsia, Young Boys e Stella Rossa prima di affrontare e sconfiggere il Copenhagen agli ottavi. Sia il tecnico italiano che Pep Guardiola cercheranno di fare risultato in questo match di andata, anche e soprattutto perché, nelle ultime quattro sfide, qualsiasi previsione è stata completamente smentita dal campo. Tra i due team si sono giocate 10 partite: gli scontri diretti dicono che 4 volte ha vinto il Real Madrid, 3 volte il Manchester City e 3 volte le gare sono terminate in pareggio. Impossibile fare previsioni ma la certezza rimane: la gara sarà all’altezza delle aspettative, soprattutto considerati i due ottimi periodi di forma e la facilità con la quale ambedue le squadre riescono a trovare la via della rete. La sfida tra Real Madrid e Manchester City sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5 ma anche in streaming scaricando le applicazioni Sky Go, Now Tv e Infinity.

Le probabili formazioni



REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

: Carlo Ancelotti: Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland.: Pep Guardiola: Letexier (Francia)