Inter-Milan, la decide l'1-0 di Lautaro: nerazzurri in finale di Champions

L'Inter vince 1-0 l'euroderby contro il Milan a San Siro e approda alla finale di Champions League a 13 anni dal trionfo contro il Bayern Monaco. Il primo tempo si gioca sul filo della tensione. Il Milan ha una grande occasione con Brahim Diaz che calcia su Onana un rigore in movimento. Poi ci pensa Rafael Leao che entra in area di forza e calcia ad un soffio dal palo. L'Inter si vede con Dzeko, ma è grandissimo il riflesso di Maignan. Nella ripresa sale la tensione sono i nerazzurri a rompere l'equilibrio con un gol di Lautaro Martinez, servito da Lukaku, che mette la palla tra Maignan e il suo palo. Nel finale non mancano i momenti di tensione, con Turpin che comincia a far fioccare i cartellini gialli, ma fortunatamente niente di più. Dopo 3' di recupero può poi esplodere la festa: l'Inter è di nuovo in finale di Champions League. Adesso l'attenzione si sposta sull'altra semifinale Manchester City-Real Madrid (andata 1-1), in programma domani alle ore 21.00 all'Etihad Stadium. Per conoscere chi sarà l'altra finalista che scendere in campo nella finale di Istanbul del 10 giugno.

La partita

Inzaghi sceglie gli stessi undici dell'andata. Tra i pali Onana, protetto dalla difesa a tre Darmian, Acerbi e Bastoni. Gli esterni sono Dumfries e Dimarco. In regia Calhanoglu, ai suoi lati Barella e Mkhitaryan. In avanti Dzeko affianca Lautaro Martinez.

In casa rossonera Pioli ha sciolto così gli ultimi dubbi. La coppia centrale è formata da Thiaw e Tomori, i terzini Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Dietro al centravanti Giroud spazio a Messias, Brahim Diaz e il rientrante Rafael Leao.

Primo tempo

La prima occasione da gol è per i rossoneri. All'11' Tonali strappa palla a Mkhitaryan e mette in mezzo per Brahim Diaz da ottima posizione si divora l'1-0 calciando addosso a Onana. Al 23' ci prova Mkhitaryan dopo un bel fraseggio a destra e una sponda di Dzeko. Palla alta sopra la traversa. Si gioca sui nervi. Al 38' fiammata di Leao, che prende palla a centrocampo dopo un contrasto con Darmian, se l'allunga sulla corsia mancina e calcia in porta. Palla fuori di pochissimo. Altra occasione. Dopo il guizzo di Leao ci pensa Dzeko a mettere in difficoltà il Milan. Su calcio di punizione dalla sinistra di Calhanoglu, il bosniaco spizza il pallone di testa e Maignan compie un miracolo. Al 41' si fa male Mkhitaryan, problema muscolare al quadricipite della gamba sinistra, al suo posto Brozovic. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

Nella ripresa si sente l'importanza della posta in palio e ci sono tanti errori di misura da una parte e dell'altra. Si fa male Thiaw al suo posto entra Kalulu. Il Milan porva a fare più la partita mentre i nerazzurri cercano di gestire e spezzettano il gioco. Altri cambi per l'Inter dentro Lukaku e Gosens, fuori Dzeko e Dimarco. Al 74' l'Inter passa in vantaggio. Scambio in area tra Lukaku e Lautaro, con il belga che serve il toro che fredda Maignan sul primo palo. Ci prova ancora il Toro che controlla e calcia dal limite, con Maignan che devia in angolo. Pioli si gioca le ultime carte con Origi e Saelemakers. Ma i rossoneri non trovano la forza per reagire. I nerazzurri controllano senza affanno e conquistano una storica finale.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (85' Gagliardini), Calhanoglu, Mkhitaryan (44' Brozovic), Dimarco (65' Gosens); Dzeko (65' Lukaku), Lautaro Martinez (84' Correa). A disposizione: Handanovic, Cordaz, D'Ambrosio, De Vrij, Bellanova, Zanotti, Asllani, Gagliardini, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Thiaw (63' Kalulu), Tomori, T.Hernandez; Krunic, Tonali; J.Messias (76' Saelemakers), Brahim Diaz (77' Origi), Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Kjaer, Gabbia, Florenzi, Ballo Touré, Pobega, De Ketelaere, Rebic. Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: Lautaro Martinez (I) 74'

Ammoniti: Thiaw (M), Barella (I) Tonali (M), Krunic (M), Tomori (M), Kalulu (M), Lautaro Martinez (I)

Arbitro: Clement Turpin (Francia)