Champions League 2023, dove si gioca, stadio, maglie: tutto sulla finale

Il countdown per la finale di Champions League è già iniziato. L'appuntamento è per sabato 10 giugno (ore 21.00) allo Stadio Ataturk di Istanbul, dove l'Inter affronterà il Manchester City.

I Citizens arrivano a Istanbul con tutti i favori del pronostico. In semifinale la squadra di Guardiola ha eliminato il Real Madrid, vincitore dell'ultima Champions. Pareggio 1-1 al Bernabeu, 4-0 all'Etihad Stadium dopo una gara dominata. La squadra di Inzaghi invece ci arriva dopo aver battuto il Milan nell'euroderby. Un doppio confronto (0-2/1-0) in cui è emersa chiaramente la superiorità di Lautaro Martinez e compagni rispetto ai cugini rossoneri.

I nerazzurri giocheranno la sesta finale della sua storia: ha trionfato nel 1964, 1965 e 2010, mentre ha perso nel 1967 e nel 1972. Seconda volta in finale e nessuna vittoria in Champions invece per la squadra di Guardiola, sconfitta di misura nel derby inglese contro il Chelsea nel 2021. Le due squadre non si sono mai incontrate in incontri ufficiali, gli unici precedenti si riferiscono infatti a partite amichevoli, disputate durante la preparazione estiva.

The biggest prize in club football



Who are you backing on 10 June? #UCLfinal pic.twitter.com/YnU2UOsRuX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 18, 2023

Dove si gioca la finale

L'atto conclusivo della Champions League 2022/23 si disputa all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. Inaugurato nel dicembre del 2001, è lo stadio di casa del Karagümrük, che milita in Super Lig, ed è stato anche teatro dei match casalinghi di Galatasaray (2003-2004) e Besiktas (2013-2016). L'impianto, che si trova nel distretto di Basaksehir, può ospitare 70mila spettatori e si trova a 25km dal centro di Istanbul. Non è la prima volta che l'Ataturk ospita la finale della Champions League: nella stagione 2004/05 nello stadio turco si giocò giocata l'incredibile Milan-Liverpool, terminata con la vittoria dei Reds guidati da Rafa Benitez ai calci di rigore dopo aver rimontato 3 gol nei tempi regolamentari.

Porta il nome di Mustafa Kemal Atatürk, fondatore e primo presidente della Repubblica Turca, il cui nome significa letteralmente padre dei Turchi. L’idea del Governo turco, verso la fine degli anni Novanta, fu quella di costruire un impianto per sostenere la candidatura della Turchia alle Giochi Olimpici del 2008. Benché Istanbul non sia riuscita a vedersi assegnare i giochi olimpici, la costruzione dello stadio Ataturk iniziò nel 1999, sotto la direzione dei celebri architetti francesi Macary e Zublena.

È diviso in quattro anelli e comprende 134 suite executive e 8.500 posti vip. Progettato in modo che gli spettatori siano vicini al campo da gioco, nonostante la pista d’atletica, offrendo comunque un’esperienza immersiva e coinvolgente. Il Settore Nord è il settore più grande ed è anche dove si trova l’ingresso principale dello stadio. E’ diviso in diverse sezioni numerate, ed è quello dove si trovano i tifosi locali. La Tribuna Sud è riservata alle tifoserie ospiti e si trova dal lato opposto. Sono i settori più esclusivi dello stadio e offrono un’esperienza unica. Questi settori offrono una vasta gamma di posti esclusivi, come le suite executive, i posti vip ed i loggioni.

Le maglie della finale

L'Inter indosserà la sua prima maglia, quella classica con le strisce nerazzurre, durante la finale del prossimo 10 giugno. L'Uefa ha dato l'ok, approvando i kit delle due squadre finaliste. Prima maglia (con pantaloncini neri) e completo giallo per il portiere della squadra di Simone Inzaghi. La squadra inglese invece, scenderà in campo con la maglia celeste e i pantaloncini bianchi. Completo arancio per il portiere del City, squadra che formalmente giocherà in casa.

Non è una novità per l'Inter indossare il nerazzurro in Europa. Anzi. Gli uomini di Inzaghi scenderanno in campo con la stessa maglia utilizzata a Madrid, il 22 maggio 2010, quando la squadra di Mourinho superò 2-0 il Bayern Monaco. E come a Vienna, quando nel 1964 l'Inter si aggiudicò la prima Coppa dei Campioni contro il Real Madrid. Accadde lo stesso contro Celtic (1967) e Ajax (1972). In realtà, solo contro il Benfica, nel 1965, l'Inter ha disputato la finale di Coppa Campioni senza indossare il nerazzurro. All'epoca, la squadra indossò la seconda maglia, bianca con due strisce nerazzurre sul petto.

Taking a look at the defensive options ahead of the #UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2023

I biglietti

La UEFA ha avviato la prima fase della vendita dei biglietti sul proprio sito (si è chiusa il 28 aprile). Dei 72 mila biglietti disponibili, poco più che 47 mila saranno acquistabili dai tifosi: le due squadre finaliste, invece, riceveranno 20 mila biglietti che saranno messi poi in vendita dalle rispettive società. I biglietti rimanenti sono riservati alla struttura organizzativa locale, alla Uefa, alle associazioni affiliate alla Uefa, ai partner commerciali e alle emittenti.

Categoria 4: €70

Categoria 3: €180

Categoria 2: €490

Categoria 1: €690

Oltre ai classici biglietti singoli c'è la possibilità di vivere un'esperienza extra-lusso grazie ai pacchetti Hospitality che la UEFA ha predisposto per l'evento. Tutti i pacchetti includono un biglietto di Categoria 1, un servizio di ospitalità sia prima che dopo la partita, una cucina di livello mondiale, un ricevimento di benvenuto, un feed TV in diretta e la connessione Wi-Fi gratis. Per l'Official Hospitality Club della UEFA il costo a persona è di 3.900 euro, mentre per un gruppo di dieci persone il prezzo complessivo è di 49.000 euro.

Dove vedere la partita

La finale di Champions 2023 tra Manchester City e Inter si gioca sabato 10 giugno alle ore 21.00 (22.00 locali). La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 (gratis e in chiaro) e su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213), per gli abbonati. Per vedere la finale in diretta streaming basterà sintonizzarsi su Sky Go, NOW o Mediaset Infinity: i servizi sono disponibili o scaricabili su tablet, cellulare, computer e notebook scaricando l'app specifica e accedendo all'evento.