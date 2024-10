Champions League, il Bologna cade in casa del Liverpool

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Bologna di Vincenzo Italiano gioca una grande partita in casa del Liverpool di Arne Slot, perde 2-0 ma esce a testa alta da Anfield. A decidere il match un gol del centrocampista argentino Mac Allister all'undicesimo minuto del primo tempo e una del fuoriclasse Momo Salah al 75esimo. I rossoblù, però, possono ritenersi moderatamente soddisfatti perché dopo i primi minuti di difficoltà sono cresciuti alla distanza mettendo diverse volte in apprensione la difesa un po' ballerina dei Reds e colpendo anche due legni con lo scatenato Ndoye, uno dei miglior in campo tra le fila dei felsinei.

La differenza di esperienza e di tasso tecnico in campo, però, si è vista alla lunga con i Reds che sono riusciti a chiudere un match in equilibrio sotto tutti i punti di vista con la grande giocata e il gran gol dell'ex attaccante della Roma. Con questo risultato il Liverpool è a punteggio pieno a quota 6 punti e miete un'altra vittima italiana dopo aver sconfitto all'esordio il Milan di Paulo Fonseca. Il Bologna, invece, resta fermo a quota un punto ma esce fuori da Anfield con la consapevolezza di aver dato tutto e di aver provato a giocare alla pari contro una delle possibili favorite alla vittoria finale e questo può essere un grande motivo d'orgoglio per Vincenzo Italiano e per tutto il calcio nostrano. Nel prossimo turno in Champions League il Liverpool se la vedrà contro il Lipsia mentre il Bologna giocherà contro l'Aston Villa.

La cronaca della partita

Al 2' subito grande occasione per il Liverpool: cross di Gravenberch per Nunez che viene anticipato all'ultimo da una grande chiusura difensiva di Posch. All'11 Reds in vantaggio con Mac Allister: Salah dalla destra serve un ottimo pallone per il centrocampista argentino che sul secondo palo batte Skorupski. Al 16' Nunez segna ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Al 19' diagonale incrociato pericolosissimo di Szoboszlai che sibila alla destra della porta difesa da Skorupski. Al 23' Nunez prova una finezza che viene però controllata molto bene da Skorupski. Al 28' il Bologna reagisce con la traversa di Ndoye su deviazione di un calciatore del Liverpool.

Passano tre minuti e ancora il Bologna sfiora il pareggio: punizione di Moro per la testa di Orsolini che colpisce però Posch che stava intervenendo in scivolata. Al 32' ancora Ndoye scatenato: cross di Miranda con Alisson che interviene, sulla ribattuta arriva lo svizzero che centra il palo. Un minuto dopo ancora rossoblù protagonisti con Urbanski che impegna Alisson. Un minuto dopo ancora il polacco protagonista dopo una bella giocata dei rossoblù ma il suo tiro da ottima posizione decolla sopra la porta di Alisson.

Nella ripresa Bologna pericoloso al 56' sulla punizione calciata da Moro Orsolini va a botta sicura di sinistro, tutto solo in area di rigore, Alisson respinge senza patemi d'animo. Minuto 63': il sinistro a giro di Salah termina fuori di pochissimo alla destra della porta difeso da Skorupski. Al 75' il Liverpool raddoppia con Salah, grande giocata dell'egiziano che parte da destra, converge, finta e poi fa partire un sinistro che si va ad insaccare sotto l'incrocio dei pali. All'83' grandissimi interventi di Skorupski su Mac Allister in uscita, su grande assist di Salah, e sulla ribattuta di un altro giocatore dei Reds. Al minuto 91' la punizione di Orsolini viene respinta dalla difesa Reds.

Il tabellino



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (85' Bradley), van Dijk, Konaté, Robertson (72' Tsmikas); Szoboszlai (85' Jones), Gravenberch, Mac Allister; Salah, Nunez (61' Diogo Jota), Luis Diaz (72' Gakpo). Allenaotre Arne Slot.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema (62' Casale), Lucumí, Miranda; Moro, Freuler (84' Fabbian), Urbanski (62' Aebischer); Orsolini, Dallinga (79' Castro), Ndoye (79' Iling jr). Allenatore Vincenzo Italiano.

Marcatori: 11' Mac Allister (L), 75' Salah (L)

Ammoniti: van Dijk (L), Konaté (L), Beukema (L), Robertson (L), Aebischer (B), Tsmikas (L)

Arbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro)