Champions League, i probabili accoppiamenti dei playoff, cosa c'è da sapere: Mourinho sulla strada dell'Inter?

Dopo la sorprendente serata conclusiva della prima parte del torneo a girone unico, durante la quale si è verificato di tutto, inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale della Champions League 2026.

Le prime otto della classe, quelle che hanno già staccato il pass per la fase a eliminazione diretta, aspettano di conoscere il nome dell'avversario, e potranno assistere ai playoff davanti a uno schermo: per loro l'appuntamento è rimandato al 10/11 marzo, quando si giocheranno i match di andata degli ottavi (il ritorno è in calendario il 17/18 marzo). Alle spalle della capolista Arsenal, che ha concluso la "Phase League" a punteggio pieno, si trovano Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting Lisbona e Manchester City.

Tra le 16 compagini che si contenderanno l'accesso alla fase conclusiva della Champions League ci sono tre italiane, ovvero l'Inter, che ha concluso al decimo posto in classifica, la Juventus 13esima e l'Atalanta 15esima. Non è andata invece bene al Napoli di Antonio Conte, eliminato a causa della sconfitta per 2-3 subita in casa per opera del Chelsea. Che cosa accade dunque adesso?

Il primo appuntamento in calendario è domani, venerdì 30 gennaio, quando alle ore 12.00 verranno effettuati i sorteggi a Nyon, in Svizzera: per potervi assistere in diretta sarà sufficiente collegarsi al sito dell'Uefa, che trasmetterà l'evento in streaming, oppure anche suSky e Now TV. Per definire gli incroci c'è da tener presente un altro importante elemento: le prime 8 delle 16 squadre che prenderanno parte ai playoff, quelle che cioè hanno occupato le posizioni dalla nona alla 16esima, saranno considerate "teste di serie", il che significa che potranno beneficiare del vantaggio di disputare in casa il match di ritorno contro le classificate dal 17esimo al 24esimo posto della fase a girone unico.

L'avversario, come detto, verrà definito nella giornata di domani, al momento si hanno due alternative per ciascuna delle teste di serie, con un accoppiamento determinato sempre sulla base della posizione occupata nella "Phase League". Il Real Madrid (nono) e l'Inter (decima) potrebbero vedersela con il Benfica di Mourinho (24esimo) o il Bodo Glimt (23esimo): agli ottavi si troverebbero a sfidare una tra Sporting Lisbona e Manchester City.

Paris Saint-Germain (11esima) e Newcastle (12esima) potranno incontrare il Qarabag (22esimo) o il Monaco (21esimo), per poi misurarsi agli ottavi con Barcellona o Chelsea.

(13esima) e Atletico Madrid (14esimo) potrebbero incrociare il cammino di Galatasaray (20 esimo) o Bruges (19esimo) e successivamente Liverpool o Tottenham, mentre l'15esima e il Bayer Leverkusen 16esimo potrebbero veder estratti i nomi di Olympiacos (18esimo) o Borussia Dortmund (17esimo): in caso di passaggio del turno ci sarà un match durissimo contro Arsenal o Bayern Monaco. L'andata dei playoff si disputerà tra 17/18 febbraio, mentre il ritorno è in calendario tra 24/25 febbraio.