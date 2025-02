Sorteggi Champions: agli ottavi l'Inter con il Feyenoord, Derby di Madrid tra Atletico e Real

Ascolta ora 00:00 00:00

A Nyon, nella sede dell'Uefa, sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della Champions League. L'Inter affronterà il Feyenoord dopo aver chiuso al quarto posto la prima fase del torneo, qualificandosi direttamente evitando il pericolo playoff. I nerazzurri saranno impegnati in trasferta a Rotterdam nell'andata, mentre il ritorno si giocherà a San Siro.

È derby per Atletico Madrid e Real Madrid e Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Gli altri sorteggiati: Psg-Liverpool, Bruges-Aston Villa, Borussia Dortmund-Lille, Psv-Arsenal, Benfica-Barcellona.

Il tabellone degli ottavi

Questo il tabellone degli ottavi di finale della Champions League, determinato dai sorteggi di oggi (andata 4 e 5 marzo):

Paris SG - Liverpool

Bruges - Aston Villa

Real Madrid- Atletico Madrid

Psv Eindhoven - Arsenal

Feyenoord - Inter

Bayern Monaco - Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund - Lilla

Benfica - Barcellona



In caso di passaggio del turno, nei quarti l'Inter affronterà la vincente della sfida tutta tedesca fra Bayern e Bayer. Se andrà ancora avanti in semifinale troverà una Borussia, Lilla, Benfica e Barcellona.

Come funziona il sorteggio di Champions League

Le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta raggiungono le prime otto squadre della «fase campionato» al sorteggio degli ottavi di finale. Le prime otto classificate della «fase campionato» sono teste di serie e dovrebbero giocare il ritorno in casa.

Ecco l'elenco completo delle squadre: Arsenal, Aston Villa, Atletico Madrid, Barcellona, Inter, Bayer Leverkusen, Lille, Liverpool (teste di serie); Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Benfica, Club Brugge, Feyenoord, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Real Madrid. L'Inter sfiderà una fra Feyenoord e PSV Eindhoven.