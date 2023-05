Champions, finisce 1-1 tra Real e City: De Bruyne risponde a Vinicius Jr

Il Real Madrid pareggia 1-1 contro il Manchester City, allo stadio Bernabeu, nella semifinale d'andata di Champions League. Equilibrata e ancora apertissima la sfida tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. Serviranno altri 90 minuti (e forse potrebbero non bastare) per sapere chi tra i due raggiungerà la finale di Istanbul contro Inter o Milan.

Il risultato premia il City ma è il Real ad interpretare meglio la partita e ad avere più di qualche rimpianto per il pareggio, in virtù di una supremazia evidente soprattutto nella ripresa. Il City tiene più palla, conclude poco e rivede i fantasmi del passato della semifinale dello scorso anno, poi trova un pareggio che vale oro. Delude il giocatore più atteso Erling Haaland, fuori dal gioco e con pochissime occasioni a disposizione.

Nel primo tempo sono i Citizens a comandare il gioco ma non vanno oltre qualche conclusione da fuori. I Blancos concedono il possesso palla sterile agli inglesi e si confermano micidiali con il loro gioco in verticale. Al 36' sblocca la partita il brasiliano Vinicius Junior con un tiro potente da fuori, che si insacca alle spalle di Ederson. Nella ripresa si invertono i ruoli, sono gli spagnoli ad avere in mano il pallino senza però trovare il raddoppio. Al 67' il City trova il pareggio con una bella conclusione di Kevin De Bruyne. Resta tutto ancora apertissimo in vista del ritorno, in programma tra otto giorni all'Etihad Stadium, dove ci si aspetta un match vibrante e ricco di emozioni.

La partita

Scelte annunciate per Ancelotti. In difesa Carvajal e Camavinga sono gli esterni, coppia centrale Rudiger-Alaba; tra i pali Courtois. A centrocampo accanto a Modric spazio a Valverde e Kroos. In attacco i due brasiliani Rodrigo e Vinicius Jr a supporto di Benzema.

Per il City Guardiola schiera Walker, Dias e Akanji in difesa, in porta Ederson. Stones farà il doppio ruolo di difesa e centrocampo a fianco a Rodri e Gundogan. De Bruyne è libero di inventare. Sulle fasce Bernardo Silva e Grealish in appoggio a Haaland.

Primo tempo

È il City che fa la partita mentre il Real agisce di rimessa. All'8' è De Bruyne a scaldare i pugni di Courtois con una conclusione potente. Pochi attimi dopo ci prova Rodri da fuori area, il portiere belga si rifugia in angolo. Al 16' si vede Haaland. Giocata di Grealish sulla destra. Il suo cross è per il norvegese che colpisce di testa. Para Courtois. Al 24' Real pericoloso. Vinicius ruba palla a Rodri, serve al centro Benzema, salva in prossimità della linea Ruben Dias. Al 36' il Real passa in vantaggio. Accelerazione sulla sinistra di Camavinga che serve poi centralmente Vinicius. Il brasiliano, dopo un'azione tutta in velocità Modric-Camavinga, fa partire una conclusione potente da fuori che non lascia scampo a Ederson. La partita si incattivisce, scintille tra Grealish e Carvajal che spinge l'inglese sui cartelloni pubblicitari. Segue un battibecco tra i due. Dopo poco fallaccio di Kroos su Gundogan, viene ammonito il tedesco. Finisce così il primo tempo con gli spagnoli in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa parte meglio il Real. Al 50' azione tutta di prima fra Vinicius, Carvajal e Benzema, il francese calcia da posizione defilata. Stones salva tutto e devia in corner. Sul capovolgimento di fronte, De Bruyne va via sulla fascia destra, entra in area e calcia di potenza ma Courtois commette un autentico miracolo e salva. Ma era tutto fermo per una posizione irregolare del belga. Gli spagnoli spingono. Vinicius sposta palla in area e prova a concludere verso la porta. Stones ci mette il piede rischiando un po' ma la sfera termina in calcio d'angolo. Al 60' conclusione potente dalla distanza da parte di Rodrygo. Il pallone termina alto di poco. Al 67' pareggiano i Citizens, Recupero di Rodri che innesca la ripartenza. Il pallone arriva poi a Bernardo Silva che serve Gundogan. Preciso l'appoggio per De Bruyne che calcia dalla distanza superando Courtois. Al 77' Real vicino al vantaggio. Calcio di punizione affidato a Kroos. Il suo cross pesca Benzema sul secondo palo ma sul suo colpo di testa è provvidenziale Ederson con un riflesso. Ancora Blancos pericolosissimi. Conclusione potentissima del cneo entrato Tchouaméni con Ederson che vola ad alzare il pallone sopra la traversa. Gli spagnoli provano qualche ultimo assalto ma senza successo, finisce 1-1 al Bernabeu.

Il tabellino

REAL MADRID (4-3-3) - Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos (83' Tchouaméni), Modric (87' Nacho); Rodrygo (81' Asensio), Benzema, Vinicius Jr. A disposizione: L.Lopez, Lunin, L.Vazquez, Vallejo, Odriozola, Dani Ceballos, M.Diaz, E.Hazard. Allenatore: Carlo Ancelotti

MANCHESTER CITY (4-3-3) - Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; De Bruyne, Gundogan, Rodri; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. A disposizione: Carson, Ortega, Gomez, Lewis, Laporte, Palmer, Phillips, J.Alvarez, Mahrez, Foden. Allenatore: Pep Guardiola

Marcatori: Vinicius Jr (RM) 36', De Bruyne (MC) 67'

Ammoniti: Kroos (RM), Gundogan (MC), Camavinga (RM), Bernardo Silva (MC)

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo)