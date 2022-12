"Quello che siamo lo dobbiamo a te". Il commovente saluto della famiglia di Pelè

L'addio di Pelè lascia un vuoto incolmabile non solo nel mondo del calcio ma soprattutto nella sua famiglia, rimastagli accanto fino alla fine. "Tutto ciò che siamo, è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace" . Sono queste le parole con cui Kely Nascimento, la figlia della leggenda brasiliana, ha annunciato su Instagram la morte del padre. Così, aggiungendo l'emoticon di due cuori e una foto delle sue mani 'intrecciate' con quelle di sorelle e nipoti.

CON ÉL HASTA EL FINAL



La hija de Pelé, Kely Nascimento, compartió esta fotografía en sus redes sociales confirmando el fallecimiento del Rey con el siguiente mensaje: "Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descanse en paz. ". pic.twitter.com/klKgmDLjor — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 29, 2022

Pelé lascia sette figli: Kelly, Edinho, Jennifer, le gemelle Joshua e Celeste, Flavia, Sandra. Era ricoverato nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 29 novembre, per un ciclo di cure dopo essere stato operato nel settembre del 2021 per un tumore al colon. Mercoledì scorso, l'ospedale ha emesso un bollettino medico in cui annunciava, che il cancro al colon stava "progredendo" e che Pelè aveva bisogno di "maggiore assistenza per curare l'insufficienza renale e cardiaca".

Lo stesso giorno le due figlie Kely Nascimento e Flavia Arantes, l'altra figlia, avevano informato via social che il padre avrebbe trascorso il Natale in ospedale. In più occasioni, Kely Nascimento è apparsa sui social con il padre. In precedenza aveva condiviso una foto in cui poggiava la testa al petto del calciatore steso sul letto dell’ospedale. "Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme".

"Voglio ringraziare tutti per l’affetto, i messaggi e le preghiere che riceviamo per nostro padre. Lo dico a nome mio e di tutta la famiglia", aveva detto nelle ultime ore il figlio, Edinho, ex portiere, ora allenatore nella Serie B brasiliana. "A volte mi prendo dei momenti per riflettere e pregare. Certi momenti sono difficili". La famiglia aveva trascorso le festività proprio accanto a O'Rey e l'abbraccio della figlia su quel letto d'ospedale al fianco di suo papà aveva emozionato il mondo.