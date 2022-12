"Un'altra notte insieme". La foto della figlia di Pelè commuove il mondo del calcio

Le condizioni di salute di Pelè restano gravi. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dai social. "Siamo ancora qui, nella lotta e nella fede. Ancora una notte insieme". È il messaggio che Kely Cristina Nascimento, una delle figlie di Pelé, ha pubblicato la scorsa notte su Instagram come didascalia di una foto che la mostra abbracciata al padre nel suo letto d'ospedale, a San Paolo.

La foto che dice tutto: 'O Rei', a letto intubato, e l'abbraccio dolce della figlia. Subito sono arrivati messaggi, da tifosi di ogni Paese e da ex calciatori, tutti di sostegno per la leggenda brasiliana. Mai come stavolta tutto il mondo del calcio vive con grandissima appresnione l'evoluzione dello stato di salute di uno dei migliori calciatori di ogni epoca.

EL MENSAJE DE LA HIJA DE PELÉ



En medio de los rumores sobre la gravedad del ídolo brasileño, Kely Nascimento compartió una imagen de su padre junto al escrito: "Seguimos aquí, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos".



Fuerza O'Rei

Le condizioni di Pelé

Pelé è ricoverato dal 29 novembre all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, quando è stato valutato un cambiamento nel trattamento chemioterapico, che stava ricevendo da quando è stato rilevato un tumore al colon lo scorso settembre. Alcuni giorni dopo l'ospedale ha riferito che lo stava curando anche per un'infezione respiratoria che, secondo le sue figlie, soffriva a causa del Covid-19.

Mercoledì scorso, l'ospedale ha emesso un bollettino medico in cui annunciava, che il cancro al colon stava "progredendo" e che Pelè aveva bisogno di "maggiore assistenza per curare l'insufficienza renale e cardiaca". Lo stesso giorno Kely Nascimento e Flavia Arantes, l'altra figlia, avevano informato via social che il padre avrebbe trascorso il Natale in ospedale. "Voglio ringraziare tutti per l’affetto, i messaggi e le preghiere che riceviamo per nostro padre. Lo dico a nome mio e di tutta la famiglia" , aveva detto nelle ultime ore il figlio di Pelé, Edinho, ex portiere, ora allenatore nella Serie B brasiliana. "A volte mi prendo dei momenti per riflettere e pregare. Certi momenti sono difficili".