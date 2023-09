Che spettacolo il derby alla radio. Sainz, sangue rosso e freddo

Non rinuncio allo stadio. Non era negli accordi. Quando giocherà la mia squadra mi organizzerò per la rubrica ma non potrò mancare. Questa la promessa. Non mi interessa il derby e poi non saprei come guardarlo. Come in tribuna stampa? No, non ci vado. Scegliere Pisa-Bari in curva e non il derby di Milano in tribuna super wow. Difficile da spiegare. Non andrò allo stadio neanche se mi trovassi lo spazio in panchina con cena a base di caviale al tavolo con Obama e Charlize Theron. Magari in quel caso ci andrei, anche presente uno solo dei due.

Rientrando riscopro, dopo un mesto pareggio in terra pisana, la radio. È stupenda. Molto meglio della tv. Ti regala una tensione che snerva anche se non tifi. L'Inter massacra il Milan. Straordinario il commentatore Rai Francesco Repice che mi riporta all’epoca quando vedevamo la domenica attraverso gli occhi di Ciotti e che occhi meravigliosi erano. Ho riascoltato, incuriosito e ammirato (e vi esorto a farlo) alcune tracce conservate su YouTube. Sandro Ciotti sembra Cesare Pavese che descrive uno stadio . Talento puro.

Talento e coraggio dimostra Carlos Sainz, con sangue rosso e freddo lascia avvicinare apposta chi lo segue Per trarre un vantaggio regalando aereodinamicità... difficile da spiegare in poche righe. Difficile spiegare la differenze tra operai della Ferrari che cantano l’inno festanti sotto al podio e gli operai della Sigifer con cinque compagni travolti e uccisi sul lavoro e la cassa integrazione alle porte senza una colpa diretta.

Bravi gli azzurri in Coppa Davis. Bravi gli azzurri della pallavolo. La medaglia d’argento è una bella fregatura però. Ti lascia sempre in bocca quel saporaccio di sconfitta che non soddisfa come il bronzo... difficile da spiegare in poche righe anche questo. Chi ha fatto sport sa di cosa parlo.