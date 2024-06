Chelsea, è Enzo Maresca il nuovo allenatore: contratto di cinque anni

Un altro italiano sulla panchina del Chelsea, il settimo della storia della società londinese. Enzo Maresca continuerà il percorso della scuola italiana di allenatori che a Stamford Bridge in passato hanno lasciato un segno indelebile nella mente di tutto il popolo Blues. Lo scudetto vinto con Carlo Ancelotti, la Champions League di Roberto Di Matteo, l’Europa League alzata da Maurizio Sarri. A cinque anni di distanza dall’addio dell’ex tecnico del Napoli, che portò a casa la seconda competizione europea battendo i cugini londinesi dell’Arsenal, spetterà a Maresca raccogliere l’eredità della tradizione vincente dei tecnici italiani sulla panchina dei Blues.

Un passato da calciatore con le maglie di Juventus e Fiorentina in Italia, e il Siviglia nel campionato spagnolo, con il quale è riuscito a conquistare diversi trofei. Lo scudetto e la Supercoppa Italiana vinti con Marcello Lippi, le due Europa League conquistate con la squadra spagnola, insieme ad una brevissima esperienza con il West Bromwich in Premier League. Terra d’Oltremanica dove Maresca ha posto le basi per costruirsi una bella carriera da tecnico. Il ruolo di collaboratore tecnico nello staff di Pep Guardiola nel Manchester City e la vittoria della seconda divisione con il Leicester, sono state due esperienze importanti e formative che hanno permesso d’attirare le attenzioni di un grande club come il Chelsea.

Il Leicester, che nel 2016 con Claudio Ranieri realizzò un vero e proprio miracolo sportivo con il trionfo storico in Premier League, per Maresca ha rappresentato una bella sfida (vinta), riportando le Foxes nella Serie A inglese. Maresca accanto a Guardiola ha vissuto da vicino la conquista del Triplete da parte dei Citiziens, segnando un importante step di crescita acquisendo la mentalità vincente di un grande club. La chiamata del Chelsea arriva nel momento giusto per provare a spiccare il volo. Un contratto quinquennale, quello stipulato con il club londinese, con l'ambizione di riportare il Chelsea dove speraa di stare. Dopo un’ultima Premier League vissuta da comprimaria, con il mesto sesto posto finale che è valso la qualificazione in Conference League. E una finale di Coppa D’Inghilterra persa contro il Liverpool solamente al 118° minuto.

“Lavorare per il Chelsea è un sogno per ogni allenator - ha detto il tecnico italiano -. Non vedo l’ora di cominciare con un gruppo di calciatori di talento per far crescere una squadra che continui la tradizione vincente del club”. Sembra avere le idee chiare Maresca, che è stato scelto probabilmente per la sua "ossessione per la perfezione", per lo stile di gioco e per aiutare a crescere i tanti giovani su cui il Chelsea intende puntare, auspicabilmente tornando a vincere qualcosa d’importante.

Enzo che vivrà l’esperienza a Stamford Bridge da allenatore, non da manager: questo vuol dire che non avrà voce in capitolo nelle scelte di mercato.

Un portiere, un centrale difensivo e un attaccante le priorità di una sessione estiva di calciomercato, per provare ad alzare il livello qualitativo e tecnico della squadra e ritornare di nuovo a competere per la vittoria della Premier League.