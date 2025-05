Il Chelsea di Maresca nella storia: primo club ad aver alzato i 5 trofei Uefa

Ascolta ora 00:00 00:00

Si tratta di un record unico e difficilmente battibile: il Chelsea allenato da Enzo Maresca è la prima e unica squadra europea ad aver sollevato tutti e 5 i trofei messi in palio dall'Uefa. La netta vittoria per 4-1 in rimonta contro il Betis Siviglia significa la prima Conference League della storia del club che viene messa in bacheca accanto alle due Champions League, le due Europa League, le due Supercoppe Europee e la Coppa delle Coppe che non esiste più.

Le parole di Maresca

" Abbiamo faticato un po' nel primo tempo, nel secondo tempo siamo andati molto meglio e ora siamo molto contenti ", ha dichiarato Maresca a caldo subito dopo la fine della partita e prima della cerimonia di premiazione. " Abbiamo vinto meritatamente, sono orgoglioso della mia squadra" , ha aggiunto. " È stata una grande stagione, anche in Premier siamo riusciti ad arrivare in Champions League, è una squadra giovanissima e sono molto felice" . Alla domanda su cosa avesse detto ai suoi al termine del primo tempo quando si trovavano sotto nel punteggio, Maresca ha risposto di aspettarselo perché il Chelsea ha avuto 48 ore in meno per recuperare le energie rispetto ai suoi avversari. " Loro hanno giocato venerdì, noi domenica 100 minuti per un obiettivo importante. Mi aspettavo un inizio così così, poi abbiamo cambiato qualcosa tatticamente ".

Come è maturata la vittoria del Chelsea

Onore agli sconfitti, il Betis Siviglia, che nonostante partisse con gli sfavori del pronostico ha messo sotto il Chelsea nel primo tempo con il vantaggio trovato dopo 9 minuti grazie al gol di Ezzalzouli e mettendo in grande difficoltà gli inglesi. Il secondo tempo è un'altra storia e di marca Blues: il pari arriva grazie a un colpo di testa Fernandez al 65' su assist del sempre ottimo Palmer il quale, cinque minuti dopo, fornisce un altro assist perfetto a Jackson che al centro dell'area insacca in rete. All'83' il gol che chiude ogni discorso vittoria: Dewsbury-Hall prende palla a metà campo nei pressi della linea laterale, taglia il campo a metà palla al piede e al limite dell'area serve Sancho che conclude d'interno mirando sul secondo palo.

Il 4-1 arriva a tempo scaduto, al 91' con la rete di Caicedo grazie a un tiro rasoterra molto preciso sul quale non può far nulla il portiere Adrian.

Con la vittoria di ieri, il Chelsea supera la Juventus che possiede tutti i trofei Uefa ad accezione, però della Conference League che i bianconeri non hanno mai disputato.