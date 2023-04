Chelsea-Real Madrid, ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Chelsea-Real Madrid segna, in contemporanea a Napoli-Milan, l’inizio della due giorni di Champions League che decreterà le quattro semifinaliste. Calcio di inizio alle 21 a Londra, la direzione del match è affidata all’italiano Daniele Orsato.

Gli uomini di Frank Lampard – alla seconda esperienza come manager del Chelsea – stanno vivendo un momento di crisi. Già tre cambi in panchina per i blues da inizio stagione; Lampard ha infatti rilevato Graham Potter, che a sua volta aveva sostituito Thomas Tuchel. In Premier League i londinesi occupano l’undicesima posizione con 39 punti. Da quando il figliol prodigo Lampard è tornato sulla panchina del Chelsea, la musica non è cambiata: tre partite, tre sconfitte, cinque gol subiti e soltanto uno realizzato. Al contrario, la regina della competizione guidata da Carlo Ancelotti si appresta a tornare per l’ennesima volta in semifinale, mentre in campionato è seconda in classifica a -9 dalla capolista Barcellona. Ancelotti – ex della sfida, ha allenato il Chelsea dal 2009 al 2011 – ha già conquistato per quattro volte – record assoluto – la coppa dalle grandi orecchie e due volte con i blancos: stagioni 2013-2014 e 2021-2022.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in una sfida a eliminazione diretta è stato lo scorso anno, sempre nei quarti di finale, quando fu il Real a uscire vittorioso dalla doppia sfida, anche se furono necessari i tempi supplementari: 5-4 il totale a favore dei merengues. Nello specifico, i precedenti fra le due squadre in Champions sono in totale cinque, con numeri in perfetto equilibrio: due vittorie madridiste, due per i londinesi e un pareggio. Otto i gol messi a segno dalla formazione di Ancelotti, 7 da quella di Lampard. La curiosità invece risiede tutta nel fatto che nelle ultime due stagioni, le due squadre si sono sfidate dapprima in semifinale (2020-2021) e successivamente nei quarti (2021-22), la vincitrice della doppia sfida ha poi alzato il trofeo nella finale. Sono quindi proprio queste due squadre le ultime due detentrici della coppa. Chelsea che ha perso due delle ultime tre gare disputate contro il Real, prima di questo parziale i blues non erano mai stati sconfitti dai blancos nei cinque precedenti confronti diretti: 3 vittorie e 2 pareggi fra tutte le sfide.

Mercoledì scorso il 2-0 il finale in terra spagnola firmato Benzema e Asensio. Blues che hanno chiuso la partita in dieci uomini complice l’espulsione di Chilwell al 59’.

Real Madrid C.F. (Instagram)

Il momento delle squadre

Momento completamente differente per i due team. Stagione da disastri su disastri in casa Chelsea. Tre allenatori esonerati, spese folli sul mercato a gennaio e solo 11° posto in campionato, con dieci vittorie, nove pareggi e ben dodici sconfitte. Chelsea in enorme difficoltà in fase realizzativa: solo 30 i gol messi a segno. Ben 33 le reti invece subite in Premier. Dal ritorno di Lampard in panchina, tre sconfitte in altrettante gare: Wolves (1-0), Real Madrid (2-0) e Brighton (2-1). Numeri e risultati che dimostrano come neppure il ritorno a casa di una leggenda del club londinese sia riuscito a dare una scossa all’ambiente. Al contrario il Real Madrid viene da quattro vittorie nelle ultime cinque – unica sconfitta il 2-3 interno contro il Villareal in campionato – e dal 4-0 rifilato agli storici rivali del Barcellona in semifinale di Copa del Rey, dove Ancelotti e i suoi ragazzi si sono regalati l’ennesima finale della loro vita. Sabato sera i blancos si sono imposti per 2-0 sul campo del Cadice, accorciando a -9 dai blaugrana, quando mancano nove giornate alla fine del campionato.

Le ultime dai campi

Tante assenze in casa Chelsea. Oltre lo squalificato Chilwell, saranno assenti anche Koulibaly, Madueke, Broja, Badiashile e Aubameyang. Lampard potrebbe optare per un 3-5-2 con Kepa in porta, difesa a tre composta da Chalobah, Fofana e Thiago Silvia; James e Cucurella sugli esterni con Kanté, Fernandez e Kovacic a centrocampo. In attacco spazio a Joao Felix e Kai Havertz.

In casa Real Madrid il solo Mendy non sarà arruolabile per Ancelotti, che dovrebbe confermare lo stesso undici di sette giorni fa. Courtois in porta, difesa a quattro composta da Carvajal, Militao, Alaba e Camavinga; centrocampo con Kroos, Modric e Valverde e in attacco spazio al tridente Vinicius-Rodrygo-Benzema.

Le probabili formazioni

CHELSEA (3-5-2): Kepa, Chalobah, Thiago Silva, Fofana; James, Kanté, Fernandez, Kovacic, Cucurella; Felix, Havertz. A disposizione: Mendy, Bettinelli, Azpilicueta, Gallagher, Loftus-Cheek, Mount, Mudryk, Pulisic, Sterling, Zakaria, Ziyech. Allenatore: Lampard.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Vinicius, Benzema, Rodrygo. A disposizione: Lunin, Lopez, Rudiger, Nacho, Vallejo, Odriozola, Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Hazard, Mariano, Asensio. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Daniele Orsato (ITA).

Diffidati: Gallagher (C), Koulibaly (C), Mount (C), Mudryk (C), Carvajal (M), Militao (M).

Squalificati: Chilwell (C).

Non disponibili: Aubameyang (C), Badiashile (C), Broja (C), Koulibaly (C), Madueke (C), Mendy (M).

Dove vedere la partita

Il match di ritorno dei quarti di finale fra Chelsea e Real Madrid sarà trasmesso in diretta su Sky Sport ai canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253), oltre che insieme a Napoli-Milan su Diretta Gol Champions League, canale 251. La partita sarà anche trasmessa in streaming su NOW Tv. La diretta streaming sarà disponibile SKY Go.