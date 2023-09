Chi è Paul Pogba e quanto guadagna alla Juventus

Adesso sono guai seri per Paul Pogba. L'ultima tegola rischia di compromettere non solo il suo futuro alla Juventus ma anche i prossimi anni di carriera. Ma chi è davvero il centrocampista francese? Arrigo Sacchi lo aveva paragonato a Frank Rijkaard "per la sua tecnica, la sua forza e il suo senso del gioco". Lui invece ha sempre avuto come modello Yaya Touré. Di sicuro parliamo uno dei talenti di maggior valore a livello mondiale degli ultimi anni che per varie ragioni non è riuscito a sfruttare tutto il suo potenziale.

La chiamata di Ferguson

Il primo grande club a mettere gli occhi su di lui è il Manchester United nel 2009. Voluto da sir Alex Ferguson, trascorrerà tre anni nelle giovanili dei Red Devils. Nonostante fosse stato proprio Ferguson a spingere per il suo arrivo, il rapporto tra Pogba e l’allenatore scozzese si incrina, complice anche il ritorno in rosa di Paul Scholes che spinge il calciatore francese ai margini della formazione titolare. Così, in accordo con il proprio procuratore Mino Raiola, Pogba decide di svincolarsi e guardarsi attorno per conquistarsi altrove una maglia da titolare.

Il primo passaggio alla Juve

Ad approfittare dell’occasione è la Juventus che, nell’estate del 2012, si assicura le sue prestazioni a parametro zero. Alla Juventus Pogba si afferma come mezz’ala diventando una pedina inamovibile prima del centrocampo di Antonio Conte e poi di quello di Massimiliano Allegri. In bianconero la carriera di Pogba subisce una rapida crescita, certificata anche dai numerosi titoli nazionali messi in bacheca. In quattro stagioni con la maglia della Vecchia Signora arriveranno, infatti, quattro scudetti, tre Supercoppe italiane e due Coppe Italia. A livello individuale, invece, i gol di Pogba all’ombra della Mole saranno 34 in 178 partite tra campionato e Coppe.

Il ritorno a Manchester

Nell’estate del 2016, il Manchester United, che lo aveva perso a zero quattro anni prima, torna alla carica con un’offerta monstre di 105 milioni di euro. L’affare si fa, il calciatore torna in Inghilterra per indossare ancora una volta i colori della squadra che lo aveva lanciato nel calcio professionistico. A Manchester Pogba e Mourinho incrociano le loro strade e il connubio tra i due si rivelerà vincente perché in due anni la bacheca dei Red Devils si arricchirà di altri due trofei: una Coppa di Lega inglese e l’Europa League, con Pogba che segnerà in finale uno dei due gol con cui lo United batterà l’Ajax.

Il Mondiale vinto nel 2018

Il percorso con la Francia inizia nel 2013 con la prima convocazione di Didier Deschamps in occasione della partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2014 contro la Georgia, vinta per 3-1. La Francia, in quell’edizione iridata, uscirà ai quarti di finale per mano della Germania futura campione, ma si riscatterà in Russia 2018 salendo sul tetto del mondo dopo la vittoria in finale contro la Croazia. Tra tutti i gol di Pogba con la Francia, quello realizzato nel 4 a 2 inflitto a Modric e compagni nell’ultimo atto della competizione ha sicuramente un peso specifico superiore.

Il secondo passaggio alla Juve

Tornato alla Juve a parametro zero nell’estate del 2022. La prima stagione della seconda avventura in bianconero di Pogba non è stata esaltante: soltanto 6 presenze in Serie A e 108 minuti giocati in campionato, per il francese, frenato da continui problemi fisici. L’infortunio al ginocchio e la successiva operazione gli hanno anche fatto perdere il mondiale in Qatar con la Francia. La prima presenza in campionato è arrivata solo a gennaio, poi un altro infortunio agli adduttori, il nuovo ritorno e un altro problema alla coscia.

L'ultima tegola

Con l'inizio della nuova stagione sembrava che il pessimismo fosse stato definitivamente sconfitto: la convocazione per la prima partita di campionato, nonostante le condizioni fisiche non ottimali, la panchina di Udine e la prestazione convincente con il Bologna. Poi lo stop alla sua seconda apparizione, nello scampolo di partita giocata a Empoli, con un piccolo problema muscolare. In queste ore stava lavorando alla Continassa, tra terapie e lavoro differenziato, con l'intento di tornare in campo contro la Lazio alla ripresa, o quantomeno di finire tra i convocati. Invece dopo la positività all'antidoping salterà non soltanto la sfida con la Lazio, ma anche molte altre. Con il rischio di non ripartire più per tanto tempo.

Quanto guadagna Pogba

Dopo il secondo approdo in bianconero il calciatore francese guadagna 8 milioni di euro netti a stagione: grazie all’applicazione delle agevolazioni fiscali legate al Decreto Crescita lo stipendio lordo del calciatore si aggirerà intorno ai 10,48 milioni di euro, con un peso a bilancio complessivo pari quindi a poco più di 11,1 milioni di euro (considerando gli oneri accessori spalmati fino al 2026).