Chi sono i paperoni dello sport: Cr7 svetta ancora una volta, ecco la top ten dei più ricchi

C'è un dato che colpisce prima di tutti nella classifica annuale dei paperoni dello sport redatta dalla rivista Forbes, ovvero che per accedere alla top 50 sono richiesti dei guadagni molto superiori rispetto al recente passato: se nel 2024 erano "sufficienti" 45,2 milioni di dollari, quest'anno l'ultimo posto disponibile raggiunge i 53,6 milioni di dollari, con un incremento del 19%. Se il raffronto si fa col 2017, addirittura, c'è quasi il 50% in più, dato che il 50esimo posto arrivava a 27,2 milioni di dollari, e i 53,6 dell'ultima piazza del 2025 sarebbero valsi addirittura il sesto posto.

In tutto i primi 50 hanno incassato 4,23 miliardi di dollari, scavalcano il record assoluto (3,88 miliardi di dollari) fatto segnare appena lo scorso anno: questo aumento è legato soprattutto agli introiti derivanti dall'attività sul campo (3,19 miliardi di dollari) piuttosto che dalle sponsorizzazioni, "ferme" a 1,04 miliardi di dollari (il record è quello del 2023 con 1,08 miliardi di dollari). Nel complesso gli sport statunitensi la fanno da padroni, tra Nba, Nfl e Mlb, dal momento che occupano 32 posizioni sulle 50 totali (16 Nba, 13 Nfl, 3 Mlb), col calcio (8) che resta in alto soprattutto grazie ai contratti faraonici della Saudi Prio League. Seguono il golf con 5 atleti, il pugilato con 3 e l'automobilismo, per la precisione la Formula 1, con 2. La tendenza dominante della National Basket Association è destinata a rafforzarsi il prossimo anno: i nuovi contratti per i diritti televisivi, più ricchi, entreranno in vigore dalla stagione 2025/2026, portando in alto un numero superiore di atleti. Di seguito la top ten dei paperoni dello sport.

Svetta in cima ancora una volta Cristiano Ronaldo con un guadagno annuale di 275 milioni, tra i 225 di contratto + bonus erogati dall'Al-Nassr e i 50 milioni derivanti da attività extra calcistiche. Alle spalle di Cr7 per la prima volta troviamo Stephen Curry: il numero 30 dei Golden State Warriors, usciti ai playoff dopo la sconfitta per 1-4 contro i Minnesota Timberwolves arrivata anche a causa di un suo infortunio, ha archiviato la stagione con un guadagno di 156 milioni, 56 sul terreno di gioco + 100 derivanti da sponsorizzazioni varie. Per la prima volta il recordman all time Nba delle triple supera Lebron James. Terzo gradino del podio per Tyson Fury: il pugile britannico si ferma a quota 146 milioni, con 140 derivanti dall'attività sportiva e appena 6 guadagnati al di fuori del ring.

Quarta piazza per il quarterback dei Dallas Cowboys Dak Prescott, che incassa 137 milioni, ovvero 127 sul campo e 10 tra sponsorizzazioni e investimenti. Al quinto posto ritroviamo il calcio con Lionel Messi, stella dell'Inter Miami: la "Pulce" guadagna 135 milioni, con una superiorità delle attività extra calcistiche (75 milioni) sul totale di contratto e bonus vari (60 milioni). Il 40enne Lebron James, "The choosen one", il recordman all time Nba di punti messi a segno sul rettangolo di gioco tra regular season e playoff, continua a dire la sua anche nei guadagni: sul campo "The King" incassa 48,8 milioni di dollari, fuori ben 85 milioni, per un totale di 133,8 milioni di dollari.

L'esterno sinistro dei New York Mets, il dominicano Juan Soto, occupa la settima posizione con 114 milioni, ovvero i 109 milioni guadagnati sul "diamante" e i 5 tra sponsorizzazioni e investimenti. Ottavo posto per il francese Karim Benzema, ex pallone d'oro e fresco vincitore della Saudi Pro League con il suo Al-Ittihad: per lui la stagione si è archiviata con un incasso di 104 milioni, ovvero 100 dal contratto più 4 per le attività extra calcistiche. In nona piazza troviamo ancora un rappresentante della Mlb: Shohei Ohtani, lanciatore, esterno e battitore giapponese dei Los Angeles Dodgers guadagna 102,5 milioni di dollari, ovvero 100 + 2,5 milioni.

Chiude la top ten la stella dei Phoenix Suns, presumibilmente all'ultimo anno in Ariziona,il fenomeno 36enne incassa 101,4 milioni di dollari, vale a dire 51,4 di contratto + 50 tra sponsorizzazioni e attivita extra cestistiche.