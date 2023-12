Chi è Yildiz, il 18enne turco che fa sognare la Juve

Un gol da predestinato e tante altre giocate da lustrarsi gli occhi: Kenan Yildiz è stato il grande protagonista della vittoria della Juventus a Frosinone. Alla prima da titolare con la maglia bianconera, il gioiellino turco ha inventato un gol bellissimo: a 18 anni e 233 giorni è il marcatore straniero più giovane della storia del club. Allegri l'ha schierato titolare contro il Frosinone un po' a sorpresa, visto che alla vigilia il classe 2005 era in ballottaggio con Milik per affiancare Vlahovic. Invece il tecnico livornese ha sorpreso tutti lasciando in panchina in serbo e puntando sulla coppia Milik-Yildiz, scelta che ha subito portato i suoi frutti. Scopriamo da vicino chi è il giovane talento turco che fa già sognare i tifosi bianconeri.

Chi è Kenan Yildiz

Pochi mesi fa il Guardian lo aveva inserito nella lista dei migliori 60 2005 del mondo. Si tratta di una seconda punta classica, con destro e sinistro di livello. Dotato di un'ottima struttura fisica (è alto 1.85 m e pesa 75 kg) Kenan può giocare anche sugli esterni, in un 4-3-3 potrebbe infatti fare la differenza su entrambe le fasce. Un attaccante rapido, bravo nel gioco in verticale e - come sottolineato da Allegri - "che bada al sodo". Per Yildiz l'esordio in Serie A è arrivato lo scorso 20 agosto, contro l'Udinese, entrando a cinque minuti dalla fine al posto di Vlahovic. Debutto che finisce con Allegri che lo elogia, ma non prima di una tiratina d'orecchie in conferenza stampa: "Deve tagliarsi i capelli, se li è toccati cento volte". Yildiz segue il consiglio e il giorno dopo, all'allenamento, si presenta con un taglio corto. Tanto che, ancora oggi, gli amici lo prendono in giro: "Sai cosa mi è piaciuto del tuo esordio? I capelli...".

Dove giocava Yildiz prima di arrivare alla Juventus

Nato a Ratisbona in Germania ma di origini turche, l'attaccante classe 2005 è stato strappato alla concorrenza del Bayern Monaco, dove aveva mosso i primi passi a 6 anni fino a raggiungere l'Under 19. "La Juventus mi ha dato la migliore opzione per il futuro" , ha raccontato Yildiz. "Appena arrivato in Primavera lasciò i responsabili dello scouting estasiati" , ha ammesso il direttore sportivo bianconero Giovanni Manna, impressionato come tutta la dirigenza dalle sue doti tecniche. Dalla stagione 2022-2023, ha deciso di promuovere Kenan in prima squadra. Dopo le prime convocazioni di Allegri con il gruppo, sono arrivate occasioni e debutti. Aveva due opzioni per la nazionale, ma una chiara volontà: vestire la maglia della Turchia, con cui aveva già giocato in Under 21 e Under 17. Così Vincenzo Montella ha colto la palla al balzo, convocandolo per la prima volta a ottobre 2023.

Nel segno di Alex Del Piero