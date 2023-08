Chiama Lukaku "negretto", giornalista cacciato dallo studio tv: ecco cosa è successo

Non ci sono dubbi, Romelu Lukaku è stato il protagonista assoluta del mercato estivo di Serie A. Dopo il "tradimento" all'Inter e il lungo flirt non concretizzato con la Juventus, il centravanti belga vestirà a meno di clamorosi colpi di scena la maglia giallorossa della Roma.

Il nome di Big Rom è stato nelle ultime ore al centro delle polemiche anche per uno spiacevole episodio durante la celebre trasmissione di approfondimento sul calcio, "Qui studio a voi stadio" in onda su Telelombardia. Si parlava proprio di Lukaku a un passo dalla firma con la Roma, dopo le avances bianconere durate tutta l'estata quando il giornalista Luigi Furini (di fede interista) rivolgendosi a degli interlocutori juventini ha commentato: "Avete illuso il negretto, poverino".

Il video di furini su Lukaku. pic.twitter.com/9QiVxF64Qg — lupin terzo (@Psk920) August 26, 2023

Un'uscita a dir poco infelice quella di Furini, che per via della sua resistenza nel non scusarsi, è stato espulso pochi minuti dopo dalla trasmissione. Una espressione a sfondo razzista che il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha immediatamente condannato: sia in diretta che sul suo profilo Twitter: "Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati" , ha dichiarato il direttore Ravezzani.

Un episodio simile, forse ancor più grave era capitato sempre a TeleLombardia nel settembre del 2019 con protagonista sempre Lukaku. Uno degli ospiti in studio, Luciano Passirani, nel parlare sempre dell’attaccante belga, all’epoca in nerazzurro, disse: "Lukaku è uno degli acquisti migliori che potesse fare l’Inter. Non vedo in Italia un giocatore come lui in nessuna altra squadra. Questo nell’uno contro uno ti uccide: se gli vai contro cadi per terra, o hai dieci banane per mangiare che gliele dai, altrimenti…". Anche in quel caso cartellino rosso per il giornalista che non è mai più stato invitato in studio, nonostante le ripetete scuse.

Non si è fatta attendere la replica di Furini che ha esposto la sua versione dei fatti su Facebook con un lungo post: "Ieri sera sono stato rimproverato a Telelombardia per aver chiamato “negretto” un giocatore di origini africane. Poi si è scatenato il popolo dei social, quello del “politicamente corretto” che mi ha lanciato insulti a non finire. Ricordo che la parola “negro” era spesso citata nei suoi discorsi anche da Martin Luther King (assassinato nel 1968 perché a capo del movimento nei negri d’America). Ma sono passati tanti anni e può darsi che le cose siano cambiate. Adesso il popolo dei social non perdona: quella parola non va più usata. Ok, mi hanno chiesto di chiedere scusa...".

Il caso è subito finito in tendenza sui social, con una netta divisione tra colpevolisti e innocentisti. Soltanto un aspetto sembra mettere tutti d'accordo, la bassa qualità dei contenuti e la povertà di linguaggio che imperversa ormai sulle tv locali quando si parla di calcio.