Pubblica un video maschilista, ex attaccante di Liverpool e Real Madrid rischia la squalifica

Entrare a gamba tesa su argomenti spinosi come il femminismo non è mai una buona idea, specialmente quando sei un calciatore di un paese famoso per il machismo. Il video pubblicato dall’ex avanti di Liverpool e Real Madrid Javier “Chicharito” Hernandez ha visto l’attaccante messicano lanciarsi senza troppi giri di parole contro le femministe che, a suo dire, starebbero “eradicando la mascolinità”. Le donne, secondo lui, dovrebbero “incarnare la loro energia femminile”, senza aver paura di lasciarsi guidare da un uomo. Frasi del genere non potevano che scatenare una tempesta sui social dove, se i tifosi messicani provano a difendere il proprio eroe, molte voci si alzano chiedendo addirittura che l’avanti del Guadalajara sia squalificato dalla Fifa.

Ecco il video dello scandalo

Il video pubblicato sul profilo Instagram dell’attaccante messicano sembrava fatto apposta per generare quante più polemiche possibile e sembra essere riuscito nell’impresa. Seduto sul divano di casa, il Chicharito ha espresso in termini decisamente paternalistici il suo pensiero sullo stato della società e sull’influenza che il femminismo ha avuto sul mondo moderno. Un discorso ex cathedra che non poteva che essere ricevuto male, comunque la pensiate sugli eccessi di certe posizioni viste negli ultimi anni. “Donne, state facendo un casino, state eradicando la mascolinità, rendendo la società ipersensibile. Dovete incarnare la vostra energia femminile, nutrendo, ricevendo, moltiplicando, pulendo e sostenendo la casa, il luogo più prezioso per noi uomini. Non abbiate paura di essere donne, a permettervi di essere guidate da un uomo: l’unica cosa che vuole è vedervi felici, perché noi non possiamo toccare il cielo senza di voi”.

“Non siamo più in grado di trovare un punto d’incontro, mettiamo il nostro consorte all’ultimo posto, non possiamo esprimerci e favorire abitudini che ci fanno migliorare. Capisco che ci faccia paura parlare e dire davvero quel che sentiamo, visto che state provando ad eradicare la masculinità perché in passato talvolta si è soppressa l’energia femminile. Molti di noi farebbero carte false pur di amarvi, proteggervi, rispettarvi e provvedere alle vostre necessità. Voi, donne, dovete imparare a ricevere, onorare la mascolinità. Alle volta la verità fa male ma solo così si cresce. Accettando la verità cambieremo in modo tale da creare l’umanità che da sempre sogniamo”.

La fidanzata di Isco: “Squalificatelo”

Sono passati pochi minuti dalla pubblicazione del video perché iniziassero a piovere critiche sempre più puntute. Da chi dice che Hernandez “si sta rendendo piccolo obbedendo al machismo che gli hanno insegnato” a chi, pur apprezzando i video pubblicati in passato che invitavano ad una mascolinità più cosciente ed aperta, critica pesantemente la volontà di ridurre il ruolo della donna ad angelo del focolare. Altri, invece, sono più tranchant, invitando il calciatore a rivolgersi ad uno psicologo o verificare se non gli sia improvvisamente “mancato l’ossigeno al cervello”. I difensori d’ufficio non mancano ma sono davvero una sparuta minoranza. La risposta più netta e caustica arriva dalla fidanzata di Isco, ex compagno di squadra del Chicharito al Real Madrid: l’attrice Sara Salamo non mena troppo il can per l’aia, invitando la Fifa a sanzionare pesantemente le dichiarazioni dell’attaccante messicano.

L’attrice spagnola è solita usare i suoi profili social per bastonare il machismo a suo dire diffuso in molti paesi di lingua spagnola ma raramente la si era vista così inviperita. “Queste dichiarazioni sono davvero preoccupanti, visto che non solo attentano ai valori di uguaglianza e rispetto promossi dal calcio ma sono un passo indietro pericoloso in un momento nel quale lo sport deve essere un esempio da seguire, non qualcosa di cui vergognarsi. Quando un giocatore famoso in tutto il mondo suggerisce che le donne ‘devono occuparsi della casa’ e dice che le nostre lotte sono volte a ‘eradicare la mascolinità’ non sta solo esprimendo un’opinione.

In realtà propaga un machismo rancido, violento e sistemico: la Fifa deve punirlo con fermezza, senza se e senza ma”. Vedremo nei prossimi giorni se il Chicharito rischierà davvero la squalifica ma una cosa è certa: sicuramenteprima di pubblicare video del genere.