Chiede un selfie a Zanetti e poi gli dice "Forza Milan". Ecco la sua reazione

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti è stato vittima di uno scherzo da parte di un giovane tifoso rossonero. Il ragazzo, infatti, ha chiesto un selfie al 49enne argentino che, come sempre, si è mostrato disponibile a farsi immortalare in una foto ricordo. Peccato che non fosse un'istantanea ma un video, condiviso poi sui social network, in cui si vede il supporter mettersi in posa con Zanetti sorridente e propenso allo scatto. Il ragazzo, però, pronuncia un "Forza Milan" che fa cambiare totalmente la faccia dell'ex giocatore dell'Inter un po' scocciato per l'accaduto:

When you say “Forza Milan” to Javier Zanetti. pic.twitter.com/FAF86N9Slv — Football Tweet (@Football__Tweet) April 11, 2023

Zanetti, come detto, ha subito cambiato espressione del viso alle parole del giovane ragazzo, sentendosi preso in giro, salvo poi domandare al ragazzo: "Perché mi chiedi una foto e poi dici forza Milan?". Il video è subito diventato virale soprattutto per la reazione infastidita del vicepresidente nerazzurro. El Tractor, come veniva soprannominato da giocatore, non è stata l'unica vittima di un tifoso "spiritoso".

Lo scorso mese di maggio, infatti, era toccato a Stefano Pioli subire l'ironia da parte di un supporter nerazzurro che aveva chiesto una foto al tecnico del Milan salvo poi dirgli, in maniera ironica e provocatoria: "Complimenti per la vittoria dello scudetto. Sono interista, grande mister!", con Pioli che se n'era andato con un sorriso amaro e un po' infastidito.

La carriera di Zanetti

L'argentino è stato uno dei primissimi acquisti del presidente Massimo Moratti: arrivato all'Inter nel 1995 è dunque da 28 anni nel club nerazzurro. 19 stagioni da calciatore con 858 presenze condite da 21 reti in tutte le competizioni e ben 16 titoli in bacheca: 5 scudetti, 4 supercoppe italiane, 4 Coppe Italia, una Champions League, una Coppa Uefa e un mondiale per club. 145 presenze con la nazionale argentina e 5 reti al suo attivo tra l'altro. Zanetti è dal 2014, ovvero da quando ha deciso di ritirarsi all'età di quasi 41 anni, è vicepresidente dell'Inter e quest'anno il 10 agosto compirà 50 anni.

L'Inter e l'Italia, dunque, sono la seconda casa del campione argentino e della moglie Paula da sempre al suo fianco dal 1999, anno del loro matrimonio. Nella sua lunga carriera da calciatore, e ora da dirigente, si è sempre distinto per la grande eleganza e signorilità e anche questa volta, seppure un po' scocciato, ha deciso di non alterarsi nei confronti dell'irriverente giovane tifoso autore di uno scherzo effettivamente ben riuscito vista l'espressione del campione argentino.