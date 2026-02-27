Champions, l'Atalanta sfida il Bayern. Bologna-Roma in Europa League

L’Atalanta affronterà il Bayern Monaco agli ottavi di finale di Champions League. Dopo la storica impresa contro il Borussia Dortmund, l’urna di Nyon regala ai nerazzurri un’altra squadra tedesca, un’avversaria a dir poco proibitiva. I bavaresi guidati da Vincent Kompany sono una delle grandi favorite per la conquista della Champions e stanno dominando la Bundesliga con otto punti di vantaggio proprio sul Dortmund. Il sorteggio ha regalato altre sfide imperdibili. Si ritrovano di fronte Real Madrid e Manchester City, un habitué degli ultimi anni. Va bene invece al Bodo-Glimt, giustiziere dell’Inter, che trova lo Sporting Lisbona. Incrocio tutto da seguire quella tra i detentori del Paris Saint-Germain e Chelsea. Impegno difficile infine per il Galatasaray, che dopo aver eliminato la Juventus, pesca il Liverpool.

Il tabellone degli ottavi



Real Madrid - Manchester City

Bodo/Glimt - Sporting Lisbona

PSG - Chelsea

Newcastle - Barcellona

Galatasaray - Liverpool

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Monaco

Bayer Leverkusen - Arsenal

Sarà derby tra Roma e Bologna in Europa League. Giallorossi e rossoblù si troveranno di fronte agli ottavi di finale, in una inedita sfida tutta italiana. Andata al Dall’Ara il 12 marzo, ritorno all’Olimpico una settimana dopo. Chi passa il turno affronterà ai quarti la vincente tra i francesi del Lille e gli inglesi dell’Aston Villa. Per entrambe si profila un cammino molto arduo per arrivare alla finale di Istanbul del 20 maggio. Il ds del Bologna Marco Di Vaio ha commentato a Sky Sport il sorteggio di Europa League contro la Roma, nel derby tutto italiano agli ottavi di finale: “La Roma è una grandissima squadra e poi c'è un po' meno di sapore europeo. Da calciatore io ho fatto una finale con la Juventus, avremmo preferito evitarla per tanti motivi, anche quello emotivo. La prepareremo bene. Sarebbe stata una grande sfida anche col Friburgo. Vedremo cosa succederà”. Queste invece le parole del ds della Roma, Ricky Massara: "Potrebbe perdere un po' di fascino da competizione europea, ma sarà una bella partita con una posta in palio molto grande. Semmai il rammarico può essere per il ranking, questo non favorisce l'Italia”.

Le altre sfide degli ottavi

Genk-Friburgo

Bologna-Roma

Ferencvaros-Braga

Stoccarda-Porto

Nottingham Forest-Midtjylland

Panathinaikos-Betis Siviglia

Celta Vigo-Lione

Lille-Aston Villa

La Fiorentina in Conference League

La Fiorentina giocherà contro i polacchi del Rakow negli ottavi di finale di Conference League. Andata il 12 marzo al Franchi, ritorno dopo una settimana in Polonia. La squadra viola ha evitato il più pericoloso Strasburgo. Nel caso in cui gli uomini di Vanoli passassero il turno, incontrerebbero ai quarti di finale la vincente tra gli inglesi del Crystal Palace e i ciprioti dell’Aek Larnaca. La possibile sfida con i londinesi sarebbe l’ostacolo più duro in vista della finale, in programma a Lipsia il 27 maggio.

Le altre sfide degli ottavi

Crystal Palace-Aek Larnaca

Sigma Olomuc-Mainz

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk

Samsunspor-Rayo Vallecano

Az Alkmaar-Sparta Praga

Celje-Aek Atene

Fiorentina-Rakow

Rijeka-Strasburgo