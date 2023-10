"50mila fischietti contro Lukaku": ecco come la Curva Nord accoglierà Big Rom

I tifosi dell'Inter non hanno dimenticato il tradimento di Romelu Lukaku, quando quest'estate il centravanti belga ha messo in stand by l'offerta nerazzurra per aspettare la Juventus, salvo poi finire alla Roma. Quella del 29 ottobre è una data che i supporters interisti hanno cerchiato in rosso sul calendario. È il giorno in cui Big Rom tornerà a San Siro, questa volta vestendo la maglia giallorossa.

Nell'attesa la Curva Nord carica l'attesa e già nel pre-partita col Benfica, sono circolati allo stadio alcuni volantini che annunciano la posizione della frangia più calda del tifo nerazzurro: "Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data; ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell'incontro con la Roma la Nord distribuirà 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di essere trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori".

Una situazione che rievoca vecchi ricordi, visto che un'accogienza simile fu riservata a Ronaldo, durante il derby del 2007. Accolto anche allora da 50mila fischietti, il brasiliano segnò la rete del vantaggio rossonero ma poi l'Inter ribaltò il risultato. All'epoca la decisione di passare al Milan fu presa malissimo dagli interisti. Quella scelta divise il tifo in due, chi aveva amato troppo il Fenomeno per non perdonarlo e chi invece decise di legarsela al dito. Una situazione comunque diversa dall'avversione unanime che attende Lukaku. Chissà per uno strano caso del destino Big Rom potrebbe proprio fare come Ronaldo: andare in gol e poi perdere la partita. Andrebbe bene ai tifosi nerazzurri?

