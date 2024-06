Clamoroso, il Brasile bloccato dalla Costa Rica: solo 0-0 al debutto in Copa America

Si può pareggiare una partita attaccando dal primo al novantesimo minuto? A quanto pare sì, almeno a giudicare dal risultato del debutto del Brasile in Copa America. La Seleçao di Dorival Junior, molto criticata in patria, non riesce a trovare il modo di superare l’arcigna difesa del Costa Rica e porta a casa un solo punto, complicandosi maledettamente la vita. I verdeoro hanno creato una serie incredibile di occasioni, colpito diversi pali e si sono visti annullare il gol del vantaggio per un fuorigioco millimetrico di Marquinhos. Alla fine, però, le parate di Sequeira e la prestazione eccellente dell’undici di Alfaro nega al Brasile la vittoria. Visto che la Colombia ha battuto 2-1 il Paraguay, Vinicius e soci non potranno più sbagliare niente da qui in avanti.

Assedio Brasile, annullato l’1-0

La Seleçao debutta nella Copa America 2024 al SoFi Stadium di Los Angeles, lo stadio più caro al mondo, accompagnata dalla torcida, che si aspetta tanto spettacolo dall’incontro con la cenerentola del gruppo D. Vista la vittoria della Colombia ad Houston contro il Paraguay, l’undici di Dorival Junior parte subito forte, imponendo il suo gioco nei confronti dei rivali. Si gioca praticamente ad una porta sola, con il portiere dei Ticos Sequeira chiamato in causa già al 6’ quando lo juventino Danilo lancia Raphinha sulla destra. Gran tiro ad incrociare preso con il ginocchio dal numero 1 costaricense. L’undici di Gustavo Alfaro combina poco o niente ed i verdeoro sfiorano il vantaggio quando Rodrygo è lanciato dall’ex milanista Paquetà e sfiora la traversa.

Al 14’ è ancora Lucas Paquetà a lanciare Danilo sulla destra: cross di prima che viene deviato da Calvo e sfiora il palo. Col 78% di possesso palla, il dominio del Brasile è quasi imbarazzante: al 21’ Vinicius Junior trova spazio per avanzare e fornisce un passaggio invitante a Paquetà, che non inquadra la porta. Il protagonista diventa Sequeira, che nega il gol a Raphinha, lanciato alla grande da Rodrygo per poi parare un altro tiro di Paquetà. Alla fine, però, la muraglia dei Ticos crolla: calcio di punizione dalla sinistra di Raphinha, Rodrygo allunga la traiettoria sul palo lontano, dove si avventa Marquinhos. Ci vuole un lungo check del Var prima di decidere: alla fine il gol viene annullato per il fuorigioco davvero millimetrico del centrocampista del Psg.

#Brasile e #CostaRica : Seleçao che passa in vantaggio con un gol di Marquinhos ma il Var annulla per fuorigioco



Seguite il secondo tempo in diretta e in esclusiva su #Sportitalia #CopaAmèrica pic.twitter.com/WxG1KFCGKT — Sportitalia (@tvdellosport) June 25, 2024

La gara continua a diventare più nervosa, con il Brasile che non riesce a concretizzare la grandissima mole di gioco, frustrato dall’arcigna difesa costaricense. Animi arroventati al 38’ quando l’ennesimo attacco verdeoro viene fermato in piena area da Mitchell: accenno di rissa quando i giocatori brasiliani reclamano a gran voce il tocco di mano. L’arbitro Ramos conferma che, secondo lui, non è calcio di rigore. Il Brasile cerca disperatamente di scardinare la difesa ma senza fortuna: alla fine sia i tiri di Paquetà che di Rodrygo finiscono fuori. Si va negli spogliatoi sullo 0-0 anche se in campo si è giocato praticamente ad una porta sola.

Il Costa Rica regge fino alla fine

Le squadre rientrano in campo senza sostituzioni e la partita riprende il solito canovaccio, con il Brasile scatenato e la Costa Rica che non ne vuole sapere di rimuovere l’autobus parcheggiato davanti alla porta. La prima occasione arriva già al 46’, quando Paquetà mette un cross sul palo lontano dove arriva praticamente da solo Rodrygo, che però non inquadra la porta. Le occasioni si moltiplicano fino al 53’, quando un fallaccio di Calvo su Rodrygo costringe il signor Ramos ad estrarre il primo giallo. Visto che i verdeoro non sfondano, la Costa Rica prova a farsi avanti: al 56’ un fallo di Danilo concede una punizione interessante ai Ticos ma la difesa carioca sbroglia senza troppi problemi. Al 59’ azione rocambolesca del Brasile con una serie di giocate una dietro l’altra: corsa di Paquetà, tacco di Vinicius e carambola su Rodrygo che non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta. Cinque minuti dopo l’ex milanista fa tutto da solo e prende in pieno il palo con una bomba dalla lunga distanza.

Lucas Paquetá hizo vibrar el palo pic.twitter.com/A0zionbEZa — CONMEBOL Copa América (@CopaAmerica) June 25, 2024

Alfaro capisce che la diga rischia di crollare e decide di sostituire Brenes e Ugalde con Bran e Madrigal ma i Ticos sembrano ben felici di difendersi e provare a gestire il pallone. Il nervosismo in campo è tanto e qualche sbavatura difensiva consegna al Costa Rica un paio di mezze occasioni per minacciare la porta di Alisson, che rimane comunque attento. Se Alfaro getta nella mischia l’ex Frosinone Joel Campbell, Dorival richiama in panchina Raphinha e Vinicius per dare 20 minuti a Savinho e al giovane Endrick. Su un cross innocuo, intervento incomprensibile di Quiros, che costringe Sequeira ad una parata d’istinto per evitare un clamoroso autogol.

Anche #Neymar in tribuna al Sofi Stadium di Inglewood per seguire l’esordio del suo #Brasile in #CopaAmèrica#Sportitalia pic.twitter.com/yjNbMwPbkm — Sportitalia (@tvdellosport) June 25, 2024

Nonostante l’ingresso di forze fresche in campo, il Brasile non riesce a sfondare e concede un paio di azioni interessanti ai rivali, che comunque riescono a non scomporsi più di tanto. Tra i più frustrati sugli spalti l’infortunato Neymar, indisponibile per questa Copa America ma che è voluto restare a fianco della Seleçao. Al 78’ ci prova da fuori area Guilherme Arana, che riceve dopo una serpentina sul fondo di Paquetà: gran botta che trova però ancora i guantoni di Sequeira. Dorival si gioca anche la carta Martinelli negli ultimi minuti per lanciare l’ultimo assalto alla porta del Costa Rica. All’86’ grosse proteste da parte della panchina brasiliana quando c’è un contatto in piena area tra Mitchell ed Endrick: ancora una volta per il signor Ramos è tutto regolare. Il difensore è costretto a lasciare il campo in barella, lasciando il Costa Rica temporaneamente in 10. Al 90’ Bruno Guimaraes scaglia una saetta dal limite che sibila ad un niente dal sette ma non c’è niente da fare: il Brasile stecca la prima e deve accontentarsi di un solo punto.

Il tabellino

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Arana; Guimaraes, Gomes (82’ Martinelli), Paquetà; Raphinha (69’ Endrick), Rodrygo, Vinicius (69’ Savinho). Allenatore: Dorival Junior

COSTA RICA (4-3-2-1): Sequeira; Mitchell, Vargas, Calvo, Quiros; Brenes (63’ Bran), Galo; Lassister (90+1’ Mora), Aguilera (90+1’ Taylor), Ugalde (63’ Madrigal); Zamora (69’ Campbell). Allenatore: Gustavo Alfaro

Marcatori: -

Ammoniti: 53’ Calvo (CR), 57’ Ugalde (CR), 79’ Militao (B)

Espulsi: -

Arbitro: Cesar Ramos (Messico)