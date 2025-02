Clamoroso, Liverpool eliminato dall’ultima della B inglese in FA Cup

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembra davvero la storia di Davide contro Golia quanto accaduto nelle ultime ore nel quarto turno della FA Cup (Coppa d'Inghilterra), la più antica competizione calcistica del mondo che mette di fronte squadre dalla Premier League fino all'equivalente della nostra serie D. Il Liverpool che domina in lungo e in largo sia in campionato che in Champions League è stato sconfitto per 1-0 dal Plymouth, club che non solo milita in Championship (serie B inglese) ma che si trova anche in ultima posizione a soli 25 punti e rischia di retrocedere nella serie inferiore.

Un ko storico

" Non giocare mai in modo superficiale con la vecchia e importante FA Cup ", scrivono oggi alcuni giornali inglesi riferendosi all'allenatore dei Reds, Arne Slot, che in un'annata che potrà riservare grandi soddisfazioni scivola nella gara apparentemente più semplice. Il Plymouth, così, chiude la possibilità che il Liverpool potesse fare il "quadriplete" visto che è in corsa per la Premier League, Champions League e la Coppa di Lega (nei giorni scorsi ha vinto contro il Tottenham). Il risultato storico, 1-0, è stato deciso dal calciatore Hardie che al 53' ha deciso la gara con un calcio di rigore. Poco importa che le statistiche finali del match dicano che il Liverpool abbia avuto il 79% del possesso palla visto che, in questo caso, non ha prodotto nemmeno il gol del pareggio nei 90 minuti più recupero.

"Forte imbarazzo"

C'è anche da dire che Slot non abbia fatto scendere, secondo logiche di turnazione e ricambi, la formazione titolare in Premier League cambiando ben 10 uomini su 11 all'inizio della gara. " Slot è stato colpevole di aver preso alla leggera la FA Cup e il Plymouth Argyle, con il risultato di un forte imbarazzo", scrive senza mezzi termini la Bbc. In ogni casi, i panchinari del Liverpool potrebbero essere titolari ovunque: soltanto in attacco erano schierati da Luis Diaz, Diogo Jota e il nostro Federico Chiesa. Il club del sud-ovest dell'Inghilterra, comed detto, si trova all'ultimo posto nel campionato di seconda divisione e ha recentemente licenziato Wayne Rooney che è ormai l'ex allenatore.

"Realizzato un sogno"

Felici e raggianti come se avessero vinto il trofeo, i calciatori del Plymouth sembrava che non credessero ai loro occhi e al punteggio maturato. " Siamo tutti venuti qui oggi con un sogno e lo abbiamo realizzato", ha dichiarato Hardie al termine della gara mentre iniziava la festa in campo e sugli spalti del piccolo stadio. Sportivo e oggettivo, Slot non ha voluto accampare scuse sottolineando che la sua squadra " non ha creato praticamente nulla.

Probabilmente i momenti migliori della partita sono stati gli ultimi 10 minuti, questo dimostra che abbiamo continuato a lottare ma il merito è loro: un buon piano di gioco e hanno lavorato incredibilmente duramente".

Il Plymouth è diventato il primo club non appartenente alla Premier League a battere una squadra in testa alla massima serie da quando il Wigan ha eliminato il Manchester City nel febbraio 2018.