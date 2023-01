Clamoroso scambio di mercato Inter-Barcellona: ecco chi può fare al caso di Inzaghi

Inter e Barcellona starebbero ragionando su un clamoroso scambio di mercato: Joaquin Correa, pupillo di Simone Inzaghi che ultimamente, però, ha deluso le aspettative in nerazzurro, per Memphis Depay. Entrambi classe '94 ma con uno stipendio diverso: 5 milioni netti per l'olandese, circa 3 per l'argentino. Secondo i rumors, i blaugrana, dopo essersi interessati a Marcelo Brozovic offrendo in cambio Franck Kessié, vorrebbero ora intavolare uno scambio di attaccanti.

Il giornalista spagnolo Gerard Moreno (As) spiega che sarebbe uno scambio alla pari nonostante il contratto di Memphis Depay scadrà il 30 giugno del 2023, mentre quello di Correa andrà a termine il 30 giugno del 2025. I due club sono d'accordo e Correa tornerebbe di corsa in Spagna dopo l'esperienza al Siviglia. Mancherebbe solo l'ok di Depay che ha appena vinto la Supercoppa di Spagna ma che è finito ai margini del progetto catalano e del tecnico Xavi. L'ex Psv e Lione stava già lasciando il Barcellona in estate per approdare alla Juventus che rinunciò per le esose richieste dell'olandese.

Due carriere diffenti

Stessa età ma carriere decisamente differenti e in "favore" di Depay, che in carriera con i club in cui ha giocato ha messo insieme 396 presenze condite da 144 reti in tutte le competizioni tra Psv, Manchester United, Lione e Barcellona. Con i catalani in un anno e mezzo ha segnato 14 reti giocando 42 partite mentre le sue migliori stagioni le ha disputate tra Lione e Psv con 76 reti in 178 presenze con i francesi e 50 gol in 124 partite con la maglia del Psv. 43 le reti con la maglia della nazionale olandese in 86 gettoni, una ogni due partite.

I numeri di Correa, invece, sono decisamente differenti, meno bomber e forse più uomo assist anche se pure l'olandese si è sempre dimostrato abile sotto questo aspetto. Cinque reti con l'Estudiantes, 3 con la Sampdoria, 15 con il Siviglia, 30 con la Lazio in tre stagioni e solo nove con l'Inter in un anno e mezzo. Tanti problemi fisici in nerazzurro, poca continuità di rendimento ma soprattutto la sensazione che non sappia reggere la pressione del Meazza e della grande squadra.

Le qualità di Correa sono innegabili e sotto gli occhi di tutti ma è anche evidente come spesso, o dal primo minuto o a partita in corso, non riesca ad essere decisivo per le sorti della sua squadra. Questo scambio permetterebbe a Inzaghi di avere un giocatore con più esperienza internazionale, più "cattivo" a livello agonistico e forse più utile alla causa nerazzurra in questa stagione e per il futuro in attesa che anche Romelu Lukaku torni a fare il bello e il cattivo tempo permettendo anche a Edin Dzeko e Lautaro Martinez di rifiatare. L'ingresso di Valentin Carboni, infine, può essere un'altra arma al bagaglio di Inzaghi dato che nei 6 minuti giocati è entrato con la giusta voglia e il giusto piglio.