Clasìco al Barcellona, decide l'ex Milan Kessié (e il Var)

Il Barcellona si porta a casa il Clasico e "ipoteca" la vittoria della Liga. I blaugrana al Camp Nou regolano il Real Madrid di Ancelotti per 2-1, volando a +12 dai Blancos. Eppure a passare avanti erano stati i madrileni, al 9', grazie all'autorete di Araujo. Prima del riposo ci ha pensato Sergi Roberto a ristabilire la parità.

Nella ripresa l'equilibrio ha retto fino all'81', quando il Real Madrid si è illuso di essere passato in vantaggio, ma il Var ha cancellato la rete di Asensio perché realizzata in fuorigioco. E quando sembrava che l'incontro sarebbe finito in pareggio, al 92', Lewandowski si inventa un tacco per liberare Balde che dalla sinistra mette un pallone perfetto per Franck Kessié, che a rimorchio mette in rete. Vince il Barça, Real sconfitto. A 12 giornate dalla fine il Barcellona ha consolidato la leadership del campionato a quota 68.

Dodici punti di vantaggio sul Real Madrid a questo punto della stagione diventano un margine più che rassicurante per la squadra di Xavi, che in attesa del ritorno in Coppa del Re, sempre contro i rivali di sempre si appresta a conquistare la Liga. Per il Real rimane l'obiettivo Champions, dove per storia e abitudine alla vittoria, è da considerare sempre una della pretendenti più accredite alla vittoria finale.

La polemica

El Clasìco poteva finire anche in un altro modo. Perché nei minuti finali, prima del gol decisivo di Kessié per il 2-1 finale, quando la partita era sull'1-1, Asensio aveva riportato avanti il Madrid con una rete annullata poi dal Var per un fuorigioco letteralmente millimetrico. A precisa domanda sulla questione, in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha risposto così: "Non sono sicuro che fosse fuorigioco. Se lo è il Var, però, va bene così. Al Mondiale era tutto più chiaro col fuorigioco semi-automatico. Torneremo a Madrid con dei dubbi".

Sull'episodio è stato interrogato anche Xavi, a cui viene anche riferita la polemica sollevatasi in Spagna e le parole pronunciate da Ancelotti: "Se oggi parliamo ancora del Var... È un guorigioco chiaro. Senza il Var era tutto più complicato, per questo mi piace. Ora il gioco è più giusto. Un fuorigioco può solo esserci o non esserci, per questo mi sorprende che se ne parli. È scientifico. Mi sorprendono le parole di Ancelotti, ma su questo tema non può esserci dibattito".

Le hors-jeu de Marco Asensio. pic.twitter.com/QJAI1c3yFU — Actu Foot (@ActuFoot_) March 19, 2023

Il tabellino

BARCELLONA (4-3-3) - Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Gavi (90' Ansu Fati); Sergi Roberto (77' Kessie), Raphinha (83' Torres), Lewandowski. Allenatore: Xavi

REAL MADRID (4-2-3-1) - Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho (62' Mendy); Camavinga (76' Tchouameni), Kroos (62' Rodrygo), Modric (76' Dani Ceballos); Valverde (76' Asensio), Vinicius, Benzema. Allenatore: Carlo Ancelotti

Marcatori: Araujo (B) autorete 9', Sergi Roberto (B) 45', Kessie (B) 90+2

Ammoniti: Nacho (R), Raphinha (B), Sergi Roberto (B), Modric (R), Balde (B), Ansu Fati (B), Ceballos (R)

Arbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Bilbao)