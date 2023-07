Colpo Milan, preso Okafor: tutto il mercato dei rossoneri in entrata e in uscita

Ascolta ora: "Colpo Milan, preso Okafor: tutto il mercato dei rossoneri in entrata e in uscita"

Il Milan della coppia Furlani-Moncada, nonostante lo scetticismo iniziale dopo l'allontanamento di Paolo Maldini e Ricky Massara, sta costruendo una squadra altamente competitiva. Dopo Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders, Christian Pulisic e Luka Romero, ecco il sesto colpo: Noah Okafor, attaccante classe 2000 del Salisburgo che proprio l'anno passato segnò ai rossoneri nel girone di Champions League (nella gara finita 1-1 in trasferta). E non è finita qui, visto che il Diavolo ha ancora qualche colpo in canna come l'esterno d'attacco nigeriano del Villarreal Samuel Chimerenka Chukwueze (la fumata bianca sembra vicina per 25 milioni di euro più bonus, mentre si allontana Musah del Valencia). Nel caso il Milan chiudesse anche per l'esterno d'attacco del Valencia dirà addio all'altro obiettivo in attacco Mehdi Taremi poiché non ci sarebbero più slot liberi per gli extracomunitari.

Colpo Okafor

L'attaccante 23enne svizzero arriverà al Milan nella serata di oggi e domani sosterrà le visite mediche di rito per sancire l'affare. Colpo da soli 15 milioni di euro per un giocatore che ha dimostrato di possedere qualità fisiche e tecniche notevoli. Nato a Binningen, in Svizzera, da padre nigeriano e madre elvetica, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Basilea, si trasferisce nel 2020 al Salisburgo con cui in tre anni e mezzo ha messo insieme 110 presenze e 34 reti in totale di cui 6 in Champions League. Noah Okafor sarà dunque il vice Giroud ma non è detto che pian piano riesca a scalare le gerarchie giocando diverse partite dato che le partite da disputare saranno molte.

Mercato in uscita

Moncada e Furlani, però, ora dovranno anche sfoltire la rosa. La cessione di Sandro Tonali per quasi 80 milioni di euro al Newcastle ha portato in dote diversi giocatori. In uscita i primi della lista sono Fode Ballo-Touré, Ante Rebic, Divock Origi e Junior Messias Questi giocatori non rientrano nei piani della società e dell'allenatore e se dovesse arrivare l'offerta giusta partiranno sicuramente. I primi tre inoltre non sono stati convocati per la Tournée americana del Milan e sono dunque in procinto di salutare.

Pioli felice

Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, si è mostrato raggiante per l'attuale campagna acquisti condotta finora dalla società. "Pulisic è un giocatore che sa fare la cosa giusta al momento giusto, può fare vari ruoli e può saltare l'avversario sia in uno contro uno che in inserimento. Loftus-Cheek è un giocatore forte, che abbina forza e fisicità che gli piace inserirsi. Lo vorrei con continuità nell'area avversaria. Reijnders è un giocatore di qualità che sa anche trovare il gol e mandare i compagni in gol" .