Como scatenato: un difensore e un attaccante dal Milan

COMO SCATENATO: MORATA E THIAW NEL MIRINO

Il Como è il vero protagonista di queste ore. Il club lariano, neopromosso in Serie A ma con ambizioni da protagonista, sta portando avanti una doppia trattativa clamorosa con il Milan: Alvaro Morata e Malick Thiaw. Per l’attaccante spagnolo, reduce da un'esperienza in prestito al Galatasaray, il Como ha già ottenuto il gradimento del giocatore, con un contratto pronto fino al 2028. Più complessa la situazione del difensore tedesco, ma il club ha presentato un’offerta che si avvicina ai 20 milioni. L’intenzione è chiara: costruire una rosa competitiva sin da subito, anche grazie alla regia di Cesc Fàbregas, sempre più decisivo sul mercato.

MILAN, AVANZATA PER SAMUELE RICCI

In casa Milan si lavora per ringiovanire e rinforzare il centrocampo. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Samuele Ricci del Torino. Il regista classe 2001 è considerato il profilo ideale per completare il reparto con Bennacer e Reijnders. I rossoneri hanno già avviato i contatti con Cairo: la prima offerta si aggira sui 20 milioni, ma il Toro ne chiede almeno 25. La sensazione è che la trattativa possa entrare nel vivo nei prossimi giorni.

RUGGERI VERSO L’ATLETICO MADRID

Uno dei giovani più interessanti della Serie A potrebbe presto fare le valigie per la Liga. Matteo Ruggeri, terzino sinistro dell’Atalanta e dell’Under 21 italiana, è molto vicino all’Atlético Madrid. Simeone lo ha indicato come rinforzo ideale per la fascia mancina, dove serve gamba e intensità. L’Atalanta è pronta a cedere, ma non a svendere: si parte da una valutazione di 18 milioni di euro. L’affare potrebbe sbloccarsi già nel weekend.

LAZIO, ADDIO A CATALDI E BASIC

Doppia cessione in vista per la Lazio di Sarri, che punta a rifondare il centrocampo. Danilo Cataldi, capitano biancoceleste, è ormai ai saluti: su di lui ci sono offerte da Arabia Saudita e MLS. In uscita anche Tomas Basic, con il Montpellier che ha già avanzato una proposta ufficiale. Le due partenze libererebbero spazio per almeno un innesto di qualità, con Brescianini e Frattesi tra i nomi sul taccuino della dirigenza.

DI FRANCESCO È UFFICIALE: ALLENERÀ IL LECCE

L’ultima notizia della giornata arriva da Lecce, dove è stato ufficializzato il nuovo allenatore: Eusebio Di Francesco prende il posto di Marco Giampaolo sulla panchina giallorossa.

Dopo l’ultima esperienza al Venezia, Di Francesco riparte con entusiasmo da un progetto giovane e affamato. Contratto biennale e obiettivo salvezza, ma con un occhio al gioco offensivo e al lancio di giovani: due punti centrali del suo credo calcistico.