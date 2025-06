Comolli-Tudor contatto positivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Primo giorno di lavoro alla Continassa, ieri, per Damien Comolli. Il nuovo direttore generale della Juventus è arrivato in tarda mattinata, preceduto da Chiellini che sarà sostanzialmente il suo braccio destro in attesa che venga poi scelto anche il direttore sportivo (Massara e Salihamdzic tra i papabili): visitate le strutture e fatta la conoscenza con chi lavora nel club, Comolli ha poi incontrato personalmente Tudor, al lavoro per preparare il Mondiale per club. Positive le prime impressioni, al punto che le quotazioni del croato paiono in netta salita in vista della prossima stagione: nessun dubbio sul fatto che sia lui a guidare la squadra nelle prossime settimane, ma diventa sempre più probabile che la guida tecnica non cambierà nemmeno in vista della stagione 2025/26.

La società ha intanto comunicato al Milan l'intenzione di riscattare Kalulu: oltre ai 3,3 milioni di euro spesi lo scorso agosto, ne saranno versati altri 14 nelle casse rossonere, più probabilmente altri tre per i bonus che erano stati previsti. Il giocatore, dal canto suo, aveva già firmato con la Juve un accordo fino al 2029.