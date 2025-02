"Compatti, carattere e più palla. Ora così"

Ascolta ora 00:00 00:00

Se Inzaghi recrimina per il rigore non dato su Thuram, Conceicao dribbla così: «Non ho rivisto l'azione in tv. Ma lui ha parlato anche del fallo che c'era a centrocampo», spiega del fallo di Morata a Riad, da cui nacque poi il primo gol del Milan nella rimonta di Supercoppa. «Vabbé, lui parla di quel che deve», prosegue Conceicao, 65 partite in maglia Inter e un due su due sfiorato nei derby da guida rossonera. «Forse era deluso perché pensava di trovare un Milan più sotto a livello di atteggiamento, invece ha trovato una squadra forte e con ambizione. Abbiamo fatto un buon lavoro sull'atteggiamento e l'intensità della partita, contro una squadra che si conosce molto bene e ha tre centrocampisti molto intelligenti.

Vorrei una squadra che pressa, alta, compatta: in questo momento non abbiamo questo e dobbiamo essere intelligenti ad adattarci. Questa costanza di atteggiamento vogliamo averlo per tutti i prossimi 4 mesi, vogliamo continuità e cercheremo di averla».