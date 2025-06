Compleanno con qualificazione: Ancelotti porta il Brasile ai Mondiali

Ascolta ora 00:00 00:00

Festeggia come meglio non poteva il suo 66esimo compleanno il nuovo Ct del Brasile, Carlo Ancelotti, che dopo non aver convinto alla prima uscita contro l'Ecuador (0-0) vince 1-0 contro il Paraguay con una rete di Vinicius quasi allo scadere del primo tempo che basta e avanza per portare i verdeoro al Mondiale del 2026 con due giornate di anticipo.

Le parole del Ct

" È stata una buona partita, l'abbiamo controllata bene nel primo tempo. Siamo calati di ritmo nel secondo, ma in assoluto abbiamo disputato una buona prova. Dobbiamo lavorare. Abbiamo un anno per farlo bene ", ha dichiarato Ancelotti omaggiato anche dal pubblico di casa (si è giocato a San Paolo nello stadio del Corinthians) con una magnifica coreografia in suo onore e la scritta " Parabéns Carletto ", " Auguri Carletto ". Alla domanda di non aver subito gol, il Ct ha fatto una battuta: " Beh, sono italiano...Casemiro e Bruno Guimarães hanno dato il massimo. Sono contento ".

Al termine della conferenza stampa, Ancelotti ha confermato che Neymar può tranquillamente ambire a essere uno dei convocati per il prossimo Mondiale. " È venuto a trovarci in albergo prima della partita. Neymar può giocare in qualsiasi parte del campo. Ci sono una settantina di giocatori da osservare per il Mondiale 2026. Non abbiamo ancora una lista definitiva di 25 o 26 giocatori ".

La vittoria contro il Paraguay

Dopo l'esordio non proprio esaltante che aveva fatto storcere il naso ai detrattori, il tecnico italiano ha cambiato schema tattico passando a un 4-2-4 (invece del 4-3-3) e schierando Raphinha, rientrato dalla squalifica, come ala destra al posto di Estevao. In attacco ha trovato spazio Matheys Cunha al posto di Richarlison per dare meno punti di riferimento agli avversari. Vinicius, che conosce molto bene per averlo allenato al Real Madrid, ha giocato più come interno nella prima frazione di gioco spaziando come ala nel secondo tempo. Nessun'altra novita a centrocampo dove sono stati confermati Casemiro e Bruno Guimaraes, stesso discorso per portiere e difensori che sono rimasti invariati rispetto alla partita contro l'Ecuador: Alisson in porta, i quattro dietro sono stati Alex, Alex Sandro, Marquinhos e Vanderson.

La dedica di Vinicius

Una bella scena è stata la rete di Vinicius che ha dimostrato immensa gratitudine per questi anni insieme ad Ancelotti dedicandogli il gol vittori al 44'.

È per te

", abbracciando forte Carletto. Orgogliosa, la Selecao ha ricordato al mondo intero che con la qualificazione delle ultime ore il Brasile continua a essere presente a ogni edizione dei Mondiali di calcio.