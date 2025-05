Conceicao ignora Calabria, giallo dopo Milan-Bologna: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

La stagione del Milan è sempre più una disfatta. Un percorso breve in Champions League, la qualificazione tra i big d'Europa che ormai sembra un miraggio, fuori dalla corsa scudetto fin da inizio stagione e la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna. L'unica gioia per i tifosi è stata la vittoria della Supercoppa, alzata a Riad contro l'Inter con l'arrivo di Sergio Conceicao. Ma la sua avventura sulla panchina rossonera potrebbe essere giunta già al capolinea, visto che in questi mesi non sono mancati momenti di tensione. A partire dal turbolento rapporto con Davide Calabria, che proprio ieri è sfociato in un giallo al termine della partita.

Al triplice fischio dell'arbitro Maurizio Mariani, il Bologna ha festeggiato per l'importante traguardo mentre il Milan non ha potuto fare altro che assistere all'entusiasmo degli avversari dopo una partita che ha messo bene in evidenza tutti i limiti della squadra. Poi è stato il momento delle premiazioni, ed è proprio in quella occasione che le telecamere hanno immortalato un episodio che non è certamente sfuggito agli occhi attenti dei telespettatori. Una sorta di mistero che ancora adesso, a distanza di diverse ore, continua a far discutere.

Nel corso della cerimonia, Conceicao ha evitato di incrociare lo sguardo con Calabria. Ha tirato dritto. Il terzino, storico giocatore rossonero che a febbraio è approdato al Bologna, ha dato una pacca sulla spalla del suo ex allenatore ma in cambio non ha ricevuto il suo saluto. Le immagini sono diventate un vero e proprio caso mediatico, in particolare sui social. Gli utenti si sono divisi sull'interpretazione di quanto accaduto: da una parte c'è chi ritiene che il tecnico rossonero non abbia digerito la sconfitta in finale e - considerando i precedenti tra i due - non abbia considerato Calabria per la frustrazione; dall'altra c'è chi sostiene che invece il mister avrebbe sussurrato qualcosa al calciatore italiano, pur senza guardarlo fisso negli occhi. Un'espressione del tipo " complimenti ".

Cosa è successo davvero? Magari nei prossimi giorni a fare chiarezza sarà direttamente uno dei due.

L'unica certezza che resta impressa nella mente è la furibonda reazione di Conceicao lo scorso 26 gennaio: al termine della partita vinta 3-2 contro il Parma, il portoghese ha avuto un confronto durissimo con Calabria , tanto da richiedere l'intervento di altri milanisti per placare gli animi. Un precedente piuttosto teso che avrebbe potuto influire sul caso di ieri sera.