Coppa Italia, Bologna-Milan 1-0: la sblocca Ndoye |DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

È arrivato il momento dei verdetti, Bologna e Milan si affrontano in finale di Coppa Italia, stasera alle ore 21 allo stadio Olimpico. I rossoblù per tornare a sollevare questo trofeo 51 anni dopo l'ultima volta, i rossoneri per prendersi il secondo titolo stagionale, che renderebbe meno amara la delusione in campionato. Si giocano tanto anche i due tecnici: Vincenzo Italiano, a caccia della prima vittoria in carriera, e Sergio Conceiçao, che punta ad una clamorosa riconferma dopo essere stato per tanto tempo in discussione. in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. La telecronaca della gara è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin.

La diretta

Secondo tempo

74' - Giallo per Lucumì che ferma irregolarmente Pulisic. Entra Calabria, esce Holm.

68' - Cambia anche Italiano. Pobega e Casale sostituiscono Fabbian e Orsolini.

63' - Tre cambi per Conceicao. Entrano Walker, Joao Felix e Gimenez. Fuori Tomori, Alex Jimenez e Jovic.

60' - Il Milan prova a reagire subito. Percussione inarrestabile di Fofana, che allarga in maniera imprecisa su Jovic.

53' - Gol Bologna. Azione insistita al limite dell'area iniziata da Orsolini. La palla arriva a Ndoye che aggira la difesa rossonera e batte Maignan.

48' - Leao fa tutto da solo sulla sinistra, il suo cross non trova compagni al centro dell'area. Lucumì manda in corner.

46' - Si riparte

Fine primo tempo

45+1' - Giallo per proteste per Pulisic.

45' - Sono due i minuti di recupero.

42' - Giallo anche per il Bologna. Ferguson stende Leao lanciato in contropiede. Ammonizione ineccepibile.

37' - Il primo giallo della partita va a Tomori, che sbaglia il tempo dell'intervento e stende Ndoye.

30' - Tanti anche i vip, tifosi del Bologna catturati dalle telecamere tra cui i cantanti Luca Carboni e Cesare Cremonini.

28' - Resta a terra Lucumì colpito accidentalmente al ginocchio da Reijnders con i tacchetti. Il centrale rossoblù si rialza e riprende la partita.

20' - È la squadra di Italiano che fa più la partita, il Milan attende e riparte in velocità con Pulisic e Leao.

15' - C'è anche Jannik Sinner in tribuna. Il numero uno al mondo, impegnato agli Internazionali d'Italia segue con apprensione le sorti del suo Milan.

10' - Su un capovolgimento di fronte, Milan pericoloso. Alex Jimenez mette al centro e doppio grande intervento di Skorupski prima sul compagno Beukema e poi su Jovic.

7' - Altra occasione per i rossoblù. Castro sfiora di testa una punizione di Miranda. Si salva con un grande riflesso Maignan. Poi manca la ribattuta Fabbian.

4' - Reazione immediata del Bologna. Ndoye lancia in profondità Orsolini, che si presenta tutto solo davanti a Maignan. Mariani ferma tutto per fuorigioco.

2' - Squadre partite subito a ritmi alti. È il Milan che sembra più deciso. Su un assolo di Leao, Alex Jimenez colpisce male da posizione favorevole e non trova la porta.

1' Partiti

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Holm (75' Calabria), Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini (68' Pobega), Fabbian (68' Casale), Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

MILAN (3-4-2-1) - Maignan; Tomori (63' Walker), Gabbia, Pavlovic; Alex Jimenez (63' Joao Felix), Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao, Jovic (63' Gimenez). Allenatore: Sergio Conceiçao

Marcatori: Ndoye (B) 53'

Ammoniti: Tomori (M), Ferguson (B), Pulisic (M), Fabbian (B), Lucumì (B)

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)