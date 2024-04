Fiorentina - Viktoria Plzen, la diretta: squadre sempre sullo 0-0

La Fiorentina torna a respirare l'aria della coppa europea, tuffandosi nuovamente nel cammino di Conference League. Lo scorso anno la squadra allenata da mister Vincenzo Italiano riuscì ad arrivare in finale, perdendo all'ultimo tuffo contro il West Ham. Quest'anno i viola desiderano prendersi una rivincita col destino e giocare nuovamente l'atto conclusivo di questa giovane competizione. L'avversario è il Viktoria Plzen, forse la cenerentola di questi quarti di finale. Occhio però a non sottovalutare i cechi, che soprattutto in casa hanno saputo stendere avversari ben più blasonati.

La situazione prima del fischio iniziale

La Fiorentina non gode di un attimo periodo di forma. La scorsa settimana è uscita con le ossa rotta dall'Allianz Stadium di Torino, dopo aver subito la lezione di "corto muso" da parte della Juventus. L'ambiente da dentro e fuori, esalta però la formazione toscana, che in questa Conference League ha saputo imporsi soprattutto in trasferta. Anche negli ottavi di finale, lo scoppiettante 3-4 rifilata al Maccabi Haifa è un biglietto da visita importante per i gigliati. Stavolta le speranze viola sono affidate a Nico Gonzalez e Andrea Belotti, regolarmente in campo dal 1'. Dall'altra parte il Viktoria Plzen non ha nessuna voglia di interrompere la sua splendida cavalcata internazionale. Per continuare nel proprio sogno di gloria ci sarà una vecchia conoscenza del campionato italiano, quel Vydra (ex Udinese) che guiderà l'attacco dei rossoblu.

Primo tempo

Buon fraseggio della Fiorentina, che cerca di condurre il gioco fin dalle prime battute.

Il tabellino di Viktoria Plzen - Fiorentina

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hranac, Hejda, Jemelka; Reznik, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Chory, Vydra.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All.: Italiano

Arbitro: Orel Grinfeeld (Israele)

Reti:

Ammoniti: