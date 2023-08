Consiglio di Stato, arrivata la prima sentenza: Lecco in B, Perugia in C. Pomeriggio quella sulla Reggina

È arrivata la prima sentenza delle due che si attendevano dal Consiglio di Stato: il Lecco è in Serie B. Il ricorso preso in esame, e respinto, era quello del Perugia: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13162/2023”.

La Quinta sezione del Consiglio di Stato ha quindi dato ragione ai lombardi, confermando quanto aveva già deciso il Tar del Lazio. Si è chiusa dunque anche dal punto di vista amministrativo la vicenda Lecco dopo tanti ricorsi, altrettanti pronunciamenti e l’apprensione di migliaia di tifosi.

Il caso Lecco era nato subito dopo la vittoria nella finale playoff di Serie C contro il Foggia, quando il club aveva presentato in ritardo i documenti relativi all’utilizzo dello stadio “Euganeo” di Padova per le partite casalinghe. Dello scorso 7 luglio la decisione del Consiglio Federale di ammettere il Lecco per “meriti sportivi”, subito ribaltata dal Collegio di Garanzia che aveva invece dato ragione al Perugia. È stato il Tar ad inizio agosto a riammettere il Lecco, oggi si scrive la parola fine.

La decisione è stata immediatamente commentata dalla società lombarda attraverso i canali ufficiali: "Calcio Lecco 1912 esprime la sua profonda soddisfazione e gratitudine per l'esito positivo emerso dalla recente decisione del Consiglio di Stato riguardo alla questione in discussione. L'approvazione manifestata dalle autorità conferma la trasparenza e la coerenza del percorso intrapreso dal club, confermando il nostro impegno verso i valori del gioco leale e dell'integrità sportiva. L'entusiasmo e l'energia dei nostri tifosi sono stati un sostegno fondamentale lungo tutto il percorso, e vogliamo ringraziarli per la loro fedeltà e passione senza pari. L'unità dimostrata dalla nostra comunità ci ha guidato attraverso questa fase di sfide e incertezze, rafforzando il nostro legame con la provincia di Lecco e i suoi abitanti. Guardiamo ora al futuro con rinnovato spirito, pronti a continuare a contribuire allo sviluppo del calcio locale e nazionale. Vogliamo ribadire il nostro impegno a promuovere valori positivi attraverso lo sport, a sostenere lo sviluppo dei giovani talenti e a costruire una squadra competitiva che sia motivo di orgoglio per la nostra comunità. Siamo ansiosi di vedere cosa ci riserva il futuro e di condividere ulteriori successi insieme ai nostri tifosi, sponsor e collaboratori".

Esordio, dunque, in campionato proprio all’”Euganeo” contro il Catanzaro, anch’esso neopromosso. La sfida, al momento, è calendarizzata per sabato 2 settembre alle ore 14.00 ma non è da escludere che venga posticipata a domenica. Il Perugia, invece, ricomincia dalla Serie C dopo la retrocessione della scorsa stagione. La prima partita è prevista per venerdì sera alle 20.45 contro la Lucchese.

Ancora in attesa, invece, Reggina e Brescia. Il ricorso sui calabresi è stato discusso ieri pomeriggio e per questo pomeriggio è attesa la sentenza che sancirà chi sarà la ventesima partecipante.