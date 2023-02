"Sporca la maglia della Roma". I tweet di fuoco del console del Ghana contro il calciatore

Il match tra Roma e Cremonese di Coppa Italia con la clamosa vittoria dei lombardi, che sono così approdati in semifinale eliminando sia il Napoli che i giallorossi, ha lasciato strascichi diplomatici per un episodio tra il difensore romanista Gianluca Mancini e l'attaccante grigiorosso e nazionale ghanese Felix Afena-Gyan. La polemica è stata scatenata dal console italiano del Ghana, Massimiliano Colasuonno Taricone, che su Twitter se l'è presa con il numero 23 della squadra di Mourinho.

"Non rappresenta alti valori della società"

Il console ha twittato due volte, la prima volta in italiano e la seconda in lingua inglese aggiugendo ai suoi post due fermi immagine in cui si vede Mancini dare il classico "buffetto" al viso al suo ex compagno di squadra quando erano con le medaglie al collo dopo la vittoria di Tirana della Conference League e il secondo fermo immagine mostra uno scontro di gioco nell'ultima gara allo stadio Olimpico. Nel primo tweet, il console afferma di amare da sempre i colori giallorossi ma " mi indigna il comportamento di #Mancini Quanto fatto sporca la maglia della #Roma ed ha niente a che vedere con lo sport, non trovo differenza tra un buh e quanto visto da un anno ad ora, tradendo così la mission della società che ha invece altri valori".

Amo questi colori da sempre,mi indigna il comportamento di #Mancini

Quanto fatto sporca la maglia della #Roma ed ha niente a che vedere con lo sport,non trovo differenza tra un buh e quanto visto da un anno ad ora,tradendo così la mission della società che ha invece altri valori pic.twitter.com/qrXaWcLvHU — Consul of Ghana to Italy (@consoleghana) February 2, 2023

Insomma, da queste parole appare chiaro il messaggio razzista che il console ha voluto condividere scrivendo la parola "buh" con quanto, a suo dire, avrebbe visto quando i due erano compagni di squadra. Come ricorda il Corriere dello Sport, però, l'episodio relativo ai festeggiamenti per il trofeo europeo fu messo a tacere da Mancini che mise su Instagram una foto con Felix Afena-Gyan chiamandolo "il mio fratellino".

